肖亞慶：年年難過年年過，年年過得都不錯

國務院國資委主任肖亞慶 （中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月9日下午舉行記者會，邀請國務院國資委主任肖亞慶，副主任翁傑明，秘書長、新聞發言人彭華崗就“國有企業改革發展”主題回答中外記者提問。國務院國資委主任肖亞慶在回答記者提問時表示，2018年各方面工作取得了新的進展，應該說開局之年開局良好，中國的市場潛力很大，中國經濟的潛力很大，中央企業和國有企業改革發展的潛力也很大。



文字實錄如下：



經濟日報融媒體記者：近期，包括世界銀行在內的一些機構下調了經濟增長的預期，還有一些國際經濟組織認為經濟增長的不確定性因素正在增大，但是我們從現場拿到的一些材料中看到，去年中央企業的一些經營業績非常好、非常出色。請問，今年中央企業是否會繼續保持這種良好的態勢，在這個過程中會遇到什麼樣的挑戰？面對這些挑戰，如何去應對？謝謝。



肖亞慶：謝謝你的提問。



2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，國資委和中央企業以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實黨中央、國務院的戰略部署，2018年各方面工作取得了新的進展，應該說開局之年開局良好，主要表現在這樣幾個方面：



基礎供應在穩步增長。我們看，石油成品油的銷售量增長了4.4%，天然氣消費量增長了12.2%，發電量和售電量都增長了超過9%，航空運輸總量同比增長9.2%。



從效益指標來看，去年中央企業實現銷售收入29.1萬億，實現淨利潤1.2萬億，增長了15.7%，運營質量也在不斷提升，我們的百元利潤率、銷售利潤率比去年同期都有一個增長。