肖亞慶：培育具有全球競爭力的世界一流企業

人民日報記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）3月9日下午，國資委就國有企業改革發展相關問題答記者問。國務院國資委主任肖亞慶先生就目前國企改革進程進行了詳細介紹。肖亞慶介紹2019年，將以供給側結構性改革為主線，圍繞推動實現高質量發展，加快培育具有全球競爭力的世界一流企業。



以下為文字實錄：



人民日報記者：對國企改革，社會的關注度和期望值都很高，請問目前國企改革的進展情況如何？下一步，改革的重點和突破口在哪兒？謝謝。



肖亞慶：謝謝您的問題。應該說，黨的十八大以來，習近平總書記對國企國資改革作出了一系列重要指示，多次主持召開會議，研究國企國資改革工作，作出了一系列重要的安排，為深化國有企業改革提供了根本的遵循。國資委和中央企業認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，落實“1＋N”系列文件提出的各項改革要求，深入推進各項改革措施落地落實。應該說，通過國有企業改革，解決了長期想解決而沒有解決的一些改革難題。



比如說，公司制的改制全面完成，公司治理結構進一步優化。83家中央企業建立了規範的董事會，15035戶中央企業所屬的二、三級單位都建立了規範的董事會。各省國資委也加大了改革力度，省屬國資委這一塊就超過了90%的企業建立了規範董事會，落實董事會職權，經理層任期制和契約化管理也在進一步推進，職業經理人制度、中長期激勵這些試點工作也在有序推進。



另外一方面，結構調整、布局優化成效是非常顯著的。去年完成了中核集團和中核建、武漢郵科院和電信科研院四家兩對中央企業的重組。同時，從中央企業看，壓減法人數量12829戶，壓減的比例到了24.6%，這是歷史上沒有過的。



混合所有制改革有序推進，上市公司已經成為中央企業運營的主體。中央企業資產的65%、營業收入的61%、利潤總額來源的88%都在上市公司。從混改來看，2018年一年，央企和地方企業又新增了2880戶混合所有制改革的企業。