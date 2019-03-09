翁傑明：四個“進一步”打造世界一流企業

中國證券報記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）3月9日下午，舉行關於“國有企業改革發展”的十三屆全國人大二次會議記者會。記者會邀請到國務院國資委主任肖亞慶先生，副主任翁傑明先生，秘書長、新聞發言人彭華崗先生就相關問題答記者問。國務院國資委副主任翁傑明就示範企業進行了詳細介紹，翁傑明表示，示範企業從創新驅動、高質量發展和踐行新發展理念三個方面發揮了引領示範作用。接下來國資委也將從四個“進一步”推動國有企業改革發展，打造世界一流企業。



以下為文字實錄：



中國證券報全媒體記者：我們注意到，今年1月國資委公布了包括航天科技、中國石油、國家電網等在內的10家企業作為創建世界一流的示範企業，請問肖主任，如何理解“示範”的含義？國資委會採取哪些措施推動示範企業建設？下一步會不會擴大示範企業的範圍？謝謝。



翁傑明：謝謝提問。大家知道，黨的十九大提出了要培育具有全球競爭力的世界一流企業。國資委推出航天科技、中國石油、國網公司等10家企業作為創建世界一流的示範企業，這本身就是落實黨的十九大精神的一個重要舉措。世界一流企業的標準是個綜合的標準，跟大家熟悉的世界五百強以營收規模排序的標準是有所不同的。如果純粹按營收標準來看，我們這10家企業大部分都是世界五百強，像國網公司，像中國石油，都還排在世界五百強的前列，我們央企也有48家是進入世界五百強。



但是，我們深深地感到，需要按照中央要求的做強做優做大三者相統一的原則來打造世界一流企業。在這方面，我們深感中央企業差距還是比較大的。所以，設置示範企業就是希望這10家企業能夠在中國企業成為世界一流企業的過程當中，發揮引領示範作用。那麼我們希望他們能夠達到什麼樣的狀態？最起碼應該是三個方面：



第一，在創新驅動方面進入領先行列。具體來講，我們希望這些企業在國資資源的分配方面成為領軍企業，在推動本行業的全球技術發展方面能夠成為領軍企業，在行業的自身推進過程當中，也有重要的話語權。