傳參選取決蔡民調　柯文哲：最大敵人是自己

中評社台北3月9日電／媒體報道，台北市長柯文哲是否參選2020“總統”，取決於蔡英文的民調。對此，柯文哲今天舉貝氏定理回應，並要眾人思考“我們最大的敵人永遠是自己”。



據報道，柯文哲6月才會宣布是否參選2020“總統”，據親柯人士指出，蔡英文民調若衝到25%至30%，柯文哲是否參選自有答案。



柯文哲日前曾多次指出，若蔡英文支持度居高不下，就不會有人挑戰，並舉周星馳電影“武狀元蘇乞兒”台詞：“皇上英明神武，國泰民安，鬼才要當乞丐”為例。



中央社報道，他上午出席台北市政府首長領航共識營，活動前媒體詢問“如果小英民調在25%至30%，是不是要考慮出來選？”柯文哲舉貝氏定理回應，並說不用想太多。



柯文哲指出，當透過X光在橫隔膜下看到空氣，知道腸子已破，所以不用再做電腦斷層及超音波，“意思就是說，很多東西有發現了，就可以做決定”。



他表示，如果沒事卻一直做超音波、電腦斷層、核磁共振，只是浪費錢而已。



媒體追問蔡英文民調有無可能超過25%，他說，會不會達到也不是他決定的，要眾人思考“我們最大的敵人永遠是自己”。



柯文哲幕僚解說，柯文哲的意思是每個人對手永遠是自己，把自己該做的事情做好，其它就交給上天決定，盼外界不要一直把他視為蔡英文的假想敵。



幕僚說，柯文哲會舉貝式定理為例就是當前提愈明確、答案會愈精準，隨著情況明朗化來做決定。



另外，上報報道，柯文哲要求局處化身“服務團隊”，舉辦上百場座談，並盡量滿足各方需求，似要幫選舉佈局。



柯文哲指出，台北市要從管理團隊變成服務團隊，所以要求局處召開座談會，聆聽民眾的抱怨、申訴與建議事項，“這是我的政治理念，小問題解決，就沒有大問題”，不要當成是選民服務，而是政府本來就要對人民做的事。