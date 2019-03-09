紀欣然在美遇害案最後一名被告被判終身監禁

中評社北京3月9日電／在中國留學生紀欣然遇害4年8個月後，美國洛杉磯縣高等法院法官8日宣布判處該案最後一名被告阿爾貝托·奧喬亞終身監禁且不得假釋。



奧喬亞是4名參與殺害紀欣然的被告中最後一個被宣判的。現年22歲的奧喬亞去年12月被陪審團裁定一級謀殺、使用致命武器攻擊他人等4項罪名成立。經辦此案的檢察官對陪審團指出，時年17歲的奧喬亞是案件的主要參與者，奧喬亞攜帶有棒球棍，是造成紀欣然死亡的重要因素。由於奧喬亞犯案時未成年，他在入獄25年後可根據加州法規尋求假釋聽證。



當地時間2014年7月24日凌晨，年僅24歲的南加利福尼亞大學中國留學生紀欣然從學校附近步行回住處，途中遭多名青少年使用棒球棍和扳手等鈍器襲擊，頭部遭到重創。紀欣然被襲後掙扎回到不遠處的住所，清早被室友發現已經死亡。被告承認，襲擊紀欣然是因為他是中國人，他們認為中國人有錢。被告在襲擊紀欣然後又對另外一男一女實施了搶劫。



4名案犯中，時年16歲的女凶手亞歷杭德拉·格雷羅、時年18歲的安德魯·加西亞此前都在被裁定包括一級謀殺在內的罪名成立後被判終身監禁，不得假釋。時年19歲、在襲擊中擔任司機的喬納森·德爾卡門以二級謀殺等罪名被判處有期徒刑15年。



（來源：新華社）