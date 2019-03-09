陳志列：民營企業要落實習近平重要講話精神

全國工商聯科技裝備業商會會長，研祥高科技控股集團董事局主席陳志列（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議定於2019年3月9日下午3點在人民大會堂舉行第二次全體會議。全國工商聯科技裝備業商會會長，研祥高科技控股集團董事局主席陳志列就“落實習近平總書記重要講話精神，推動民營企業走向更加廣闊的舞台”為主題展開發言，提出民營企業家要落實習近平總書記提出的“民營經濟是我國經濟制度內在要素”、“民營企業和民營企業家是我們自己人”、“大力支持民營企業發展壯大”等重要論斷和要求，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻。



以下為發言全文：



2018年11月1日，習近平總書記主持召開民營企業座談會並發表重要講話，充分肯定了民營經濟的地位和作用，深入分析了民營經濟發展遇到的困難和問題，提出了大力支持民營企業發展壯大的6項政策舉措，為民營企業健康發展指明了方向，消除了顧慮，讓民營企業家吃下了“定心丸”。身為民營企業家，我深切感受到幾個明顯變化：



一是民營企業家的信心更加堅定。習近平總書記在講話中道出了我們民營企業家的所思所憂所盼，傳遞出對非公經濟人士一以貫之的信任、關懷、愛護和期待，為民營企業健康發展驅散了迷霧，統一了思想，堅定了信心。當下各級黨委政府針對民營企業發展面臨的困難問題，持續推動政策落實落地落細，及時幫助企業紓困過關，這必將為民營企業更好發展創造良好條件。只要我們積極主動、把握機遇、掌握先機、乘勢而上，一定會把企業做強做優做久。



二是政策措施更加有力。習近平總書記在講話中提出要大力支持民營企業發展壯大。中央各相關部門、各級黨委政府迅速貫徹落實習近平總書記重要講話精神，從實際出發出台了一系列政策措施。在政策出台的過程中，有關部門多次通過召開座談會、調研等反覆聽取我們的意見建議，了解我們的願望訴求，把我們當作自己人，讓我們感到舒心、暖心。特別是近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於加強金融服務民營企業的若干意見》，通過綜合施策，必將進一步激發民營企業的活力和創造力。



三是企業發展的方向更加明確。習近平總書記在講話中指出，民營經濟是推進供給側結構性改革、推動高質量發展、建設現代化經濟體系的重要主體。當前，我國經濟正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，廣大民營企業必須踐行新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，擺脫原有低附加值的生產方式，努力提高現代經營管理水平，真正實現質量變革、效率變革、動力變革，增強創新力和競爭力。



四是政商關係更加親清。習近平總書記在講話中指出“民營企業和民營企業家是我們自己人”，讓我們深受鼓舞。以前跟政府打交道有時遇到門難進、臉難看、事難辦的情況。現在我們感到政府用心服務企業，政府工作人員真誠與我們交往，溝通更加通暢。



五是社會氛圍更加寬容。習近平總書記在講話中指出，要為民營企業打造公平競爭的環境，讓民營經濟創新源泉充分湧流，讓民營經濟創造活力充分迸發。當前，在社會各界的共同努力下，社會觀念正在改變，各種市場主體並育共生、同道並行，社會對民營企業家合法經營中出現的失誤失敗給予更多理解、寬容、幫助，良好的社會氛圍讓民營企業家更加心無旁騖專注於生產經營。



當前，在國內外各種因素叠加影響下，民營企業仍面臨許多困難和問題，我們希望各級政府進一步把習近平總書記提出的“民營經濟是我國經濟制度內在要素”、“民營企業和民營企業家是我們自己人”、“大力支持民營企業發展壯大”等重要論斷和要求落到實處。我們民營企業家一定要加強自我學習、自我教育、自我提升，奮發有為，大力弘揚企業家精神，堅持講正氣、走正道，做愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會的典範，推動民營企業走向更加廣闊的舞台，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張心怡 張爽 後方支援記者：徐明灼）