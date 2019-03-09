“她經濟”不容忽視　女性漸成旅遊消費市場主導者

中評社北京3月9日電／隨著經濟收入與購買力的提高，女性正在逐漸成為旅遊消費市場的主導者。各大旅遊企業發布的數據報告顯示，旅遊消費正呈現大眾化和多元化的趨勢，而女性旅遊消費正在快速成為一個全新的細分市場，圍繞女性產生的“她經濟”也正在崛起。



出行預訂決策超半數由女性完成



大數據顯示，中國女性在旅遊消費上的熱情超過男性。攜程自由行產品訂單數據顯示，女性在出境自由行中的人數占比逐年攀升，2018年達到58%，高出男性16個百分點。相當於10個中國遊客有6個是女性。從最近一年報名攜程跟團游和自由行的用戶看，獨自旅行者中，女性遊客占到57%，男性遊客占到43%，女性出游占比更高。Airbnb愛彼迎方面也表示，目前出行預訂半數以上以女性為主導，尤其在出境游預訂中，主要由女性完成。



驢媽媽近日發布的《2019女性用戶旅遊消費習慣報告》則顯示，過去一年在該平台下單預訂旅遊產品的用戶中，女性用戶占比61.3%。年齡層來看，25－40歲女性消費者比例達到7成，相比同齡男性消費者有更大的住房、車子等養家支出，該年齡階段的女性遊客大多經濟獨立，擁有良好的學歷和知識技能，同時旅遊經驗豐富，也成為出游主力軍。同時，在消費預訂習慣方面，長線游有超過三成人選擇提前一個月下單，將近10%的女性消費者甚至提前三個月下單；近四成女性消費者會選擇跟家人或者戀人一起出游，選擇和閨蜜或女性同伴出游的比例達到35%，也有21%的女性遊客選擇獨自出行。



“從同程的大數據來看，特別是全家出游時，超七成女性用戶是旅行目的地、線路產品、交通酒店等方面的主要決策者，具體出游偏好方面，女性消費相對更加偏好在初春的2、3月份出游，其中3月份出游占比最高。”同程旅遊相關負責人表示。



短視頻成目的地“種草機”



調研結果表明，社交網絡內容會直接對女性旅遊消費產生影響。過去一年，以短、快、新、奇為特征的短視頻內容持續走紅，“抖音網紅”、“旅行Vlog”也成為影響女性消費者目的地選擇的重要因素。綜合驢媽媽數據顯示，2018－2019年，在國內旅遊目的地中，三亞、廈門、上海、重慶、成都、西安、麗江、大理、北京、杭州最受女性消費者青睞。而像重慶洪崖洞、長江索道、貴州梵淨山、稻城亞丁、茶卡鹽湖等景點憑借著在抖音和社交圈的走紅，吸引著更多女性用戶前去打卡。



來自同程的數據也顯示，電視綜藝、社交媒體等的營銷更能影響女性消費者的旅遊決策，她們都偏愛於前往“小清晰”、“網紅”城市或者適合帶著老公、孩子一起出游的目的地。北京故宮、上海迪士尼樂園、西塘古鎮、廈門鼓浪嶼、洱海、九寨溝、青海湖等是最近一年來最受女性遊客青睞的旅遊景區。驢媽媽品牌發展部負責人李秋妍表示，如今，女性消費者更注重旅遊產品的品質，追求精神和物質的雙重享受，願意為更好的產品和服務買單。隨著短視頻的快速崛起，也為旅行機構研發打造出更具有特色的女性旅遊產品以及旅遊目的地營銷提供了更豐富的選題思路。



女性用戶更在意“吃好住好”



近日，攜程美食林發布了《女性用餐行為分析報告》。報告分析認為，女性在旅行中對於吃的講究程度要遠高於男性。數據顯示，旅途中女性用戶一頓飯的平均花費要達到235.3元，比男性的205.8元高出近30元，同時，女性更願意提早預訂餐廳，平均提前4天以上，高於男性的2.9天。



此外，有調查顯示，女性對酒店設施格外“挑剔”，高星級酒店更受女性青睞。來自攜程的數據分析表明，各酒店等級中，18－25歲的女性更偏愛低星級酒店，26－35歲女性預訂 3－4星級酒店占比率較高，而36－45歲及以上年齡，以及親子游出行女性，則是絕對的偏愛五星級酒店。同時，女性對於酒店床品的要求也遠高於男性，25%的女性對床單、床墊的柔軟度非常關注，甚至還有6%的女性在意酒店房間是否有4個枕頭。



物品丟失、補辦證件等是女性出游求助的常見問題



驢媽媽方面表示，過去一年，由於90後女教師在日本北海道失聯等事件頻發，女性用戶在境外游的選擇上，會更傾向安全系數高的目的地。由於女性在旅遊過程中對安全的重視程度較高，為了保證旅遊全程的安全，不少女性消費者會在行程開始前為自己和同行人購買保險。在行程中購買保險的比例上，女性消費者比男性高出了近3個百分點。



女性在旅遊中更容易發生什麼問題？根據攜程“全球旅行SOS”數據，女性遊客海外求助有5大類型最為常見：物品丟失、補辦證件、生病就醫、物品帶回和行李延誤。“全球旅行SOS”負責人認為，出境游中獨自出游女性多，獨身上路發生危險的可能性會增高，因此女性如果要獨自旅行的話，最好要在事先做好旅遊的規劃，另外還要購買一些旅遊的意外險，並且最好避開高風險性的國家，選擇更為安全的目的地。



（來源：人民網）

