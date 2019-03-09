肖亞慶：國企、央企會進一步擴大開放

國務院國資委主任肖亞慶 （中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月9日下午舉行記者會，邀請國務院國資委主任肖亞慶，副主任翁傑明，秘書長、新聞發言人彭華崗就“國有企業改革發展”主題回答中外記者提問。國務院國資委主任肖亞慶在回答記者提問時表示，國有企業、中央企業會進一步擴大開放，尋求更多的合作機會，使得在開放合作中建立市場主體地位，而這種發展過程、方向肯定是市場化和國際化的。



文字實錄如下：



​ 華爾街日報記者：在中國與美國進行貿易談判中，一個重要的問題是美方認為中方給國企的不公平優勢，國資委領導跟商務部和中國貿易官員在這個問題上進行了什麼樣的討論？在減少國家對國企的參與，國資能做出什麼承諾，來幫助貿易談判得到更多進展？謝謝。



肖亞慶：謝謝你的問題。



國有企業和其他企業一樣，都是市場競爭的主體。從國有企業和中央企業來看，我們沒有制度性的特殊安排給國有企業額外補助，是按照市場規則、市場化的改革方向，來進一步推進的。



我們對於中美貿易談判也非常關注，期望有一個好的發展環境，也期望中美兩個這麼大的貿易經濟體能夠有個好的結果。從中央企業和國有企業來看，我們和包括美國企業在內的世界上很多著名企業都有這樣那樣的貿易往來和投資往來，我們的海外朋友們也期望有一個好的投資環境。所以，我們很樂意看到貿易爭端能夠進一步減少，創造一個好的企業發展環境和經營環境。



我們認為合作是競爭的重要前提。我們和各類所有制企業、和國外的企業都有良好的合作。合作反過來也使得中國的企業特別是中國的國有企業乃至中央企業進一步深化改革，進一步提高發展質量，也進一步加強管理。所以，這種共贏的局面是我們未來期望看到的。國有企業、中央企業也會進一步擴大開放，尋求更多的合作機會，使得在開放合作中建立市場主體地位，而這種發展過程、方向肯定是市場化和國際化的。謝謝。



（中評社報道組：張心怡 林艶 張爽 徐夢溪 實習記者：武毅）