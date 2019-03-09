陳雙：民營企業要在新時代再立新功

北京市海淀區副區長、海淀區工商聯主席 陳雙（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議定於2019年3月9日下午3點在人民大會堂舉行第二次全體會議。北京市海淀區副區長、海淀區工商聯主席陳雙就“民營企業要在新時代再立新功”為主題進行發言，提出中共中央一系列有含金量的政策措施為民營企業持續發展注入了活力，民營企業將更加奮發有為，一定能在新時代再立新功，為中國經濟實現高質量發展作出更大貢獻。



發言全文如下：



我是來自北京市海淀區工商聯的全國政協委員，聽了汪洋主席的常委會工作報告，很受鼓舞。全國政協歷來關注民營經濟發展，就提振民營企業信心、放寬市場准入、緩解融資難等問題持續建言，推動支持民營企業發展的政策措施落地見效，使廣大民營企業和民營企業家倍感溫暖。



中關村是我國自主創新的一面旗幟，孕育出眾多民營科技型中小企業。作為長期在中關村工作、為民營經濟服務的工商聯人士，我對中共中央堅定不移支持民營經濟發展有著深切感受。特別是近些年來，從中央到地方，從政府到銀行，定政策、抓落實、送服務，中關村民營企業的獲得感越來越強。比如，全面執行國家減稅降費政策，確保企業社保繳費負擔不增加，2018年研發費用稅前加計扣除比例由50%提高到75%、增值稅率由17%降到16%，企業負擔明顯減輕。北京市在改善營商環境方面狠下功夫，實施北京效率、北京服務、北京標準、北京誠信四大示範工程，大力推進政府服務掌上辦、自助辦、馬上辦、就近辦，辦理建築許可、獲得用水用氣、納稅等領域服務明顯改善，充分發揮小微企業金融綜合服務平台、企業上市綜合服務平台、融資擔保基金、紓困基金作用，降低小微企業融資成本，依法保護產權，激發和保護企業家精神。一系列有含金量的政策措施為民營企業持續發展注入了活力。



隨著一項項政策的落地，中關村民營企業戰勝困難的信心和實業報國的信念進一步增強，許多企業呈現出良好發展勢頭。2018年，小米手機出貨量超過1個億，產品受到了世界80多個國家和地區消費者的歡迎，2018年三季報顯示，小米公司海外收入同比增長112.7%，占比43.9%。今日頭條現已服務160萬個機構媒體和個人賬號，其中粉絲10萬以上的賬號約1.5萬個。抖音短視頻日益火爆，不但快速集聚起億萬用戶，也吸引了眾多的內容創作者，特別是推動了知識生產形成熱潮，還帶動了短視頻行業及其相關文創產業的發展。聯想集團營收超過450億美元，在《財富》世界500強中列第240位。這些企業是中關村良好創新環境和民營經濟旺盛生命力的代表。



觀眾永遠拿不到金牌，只有參賽者才有可能獲得回報。雖然一個時期以來，我國經濟增幅下降，民營企業也遭遇困難，但這是發展中的困難，是成長中的煩惱，我們更要從挑戰中發現和把握新的機遇。在中關村，最不缺的就是創新的熱情和氛圍。堵車不方便，有導航為你推薦最省時間的路線；吃飯不方便，有外賣為你送餐上門；找保姆不方便，互聯網家政服務來幫你。你總能看到一批批創業者和企業家在不懈努力。在中關村1萬餘家高新技術企業背後，還活躍著一大批孵化夢想的投資人。隨著營商環境越來越完善、政府服務越來越進步、越來越貼心，民營企業完全可以依靠自己的努力去實現更大的發展。



習近平總書記多次強調，“新時代是奮鬥者的時代”。在全國政協2019年新年茶話會上，他又指出，2019年是“機遇和挑戰相互交織”的一年，要“崇尚創新、勇於創新”。民營企業家要當創新者、奮鬥者。我們堅信，在中共中央堅強領導下，在全社會的大力支持下，民營企業將更加奮發有為，一定能在新時代再立新功，為中國經濟實現高質量發展作出更大貢獻。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張心怡 張爽 後方支援記者：徐明灼）