澳門代表談十三屆全國人大代表請假難！

全國人大澳門代表團3月9日召開全體會議（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）全國人大澳門代表團3月9日召開全體會議，審議全國人大常委會工作報告，並在發言中分享了通過一年的工作，對本屆全國人大代表履職的感受。大家紛紛表示，本屆人大代表請假真難！



話題是由陸波代表引起的。在審議“加強作風建設”的工作報告內容時，陸波回憶起去年列席全國人大常委會的經歷說：“委員長點名誰來誰不來，說只有兩個理由，一個是總書記找談話，一個是去醫院，否則不能不來。於是，第二天人差不多齊了。”



在陸波看來，端正會風確實有好處，人大代表的責任之一就是來開會，所以常委會帶動了全體代表包括在會議上和生活上都更加自律。



澳門代表團團長賀一誠注意到，今年的全國人大工作報告中，首次注明了“常委會會議出席率保持在98%以上”的文字。他回憶說，委員長很重視人大代表的出勤率，剛開始確實很多新代表因為手上工作忙，以為缺席一兩次會沒問題，委員長發出很大的批評意見，要求除非在醫院沒法出來，否則必須坐在那裡。



賀一誠說，出席率很重要，會議大廳中間掛著國徽，作為人大代表就感覺到壓力和重大的責任。他笑著做保證，到現在為止，他還沒有請過假。這是我的責任。參加這個工作，代表要把責任放在第一位。



根據工作報告，此次兩會期間，全國人大有27人缺席。對此，賀一誠表示，現在要求人大代表如果請假就必須說明情況和請假理由。所以請假很難，如果請假，大家都知道發生了什麼。這次有兩個代表請假，就是因為剛剛生了小孩。



“我感覺到去年的工作很充實。”賀一誠表示，從去年3月份通過常委會成員，開了第一次會議，到今年一月，已經開了第九次會議，過去十個月幾乎每個月都有一次會議。此外，新一屆全國人大加入了很多新代表，這些代表中的許多人都是各省領導，有很高的水平，是一個很好的學習機會。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）

