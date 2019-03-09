戴北方：全面營造科技創新良好環境

深圳市政協主席 戴北方（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議定於2019年3月9日下午3點在人民大會堂舉行第二次全體會議。深圳市政協主席戴北方就“全面營造科技創新良好環境，大力實施創新驅動發展戰略”為主題進行發言，總結深圳實踐經驗，指出推動經濟高質量發展，根本途徑在於科技創新，關鍵在於全面營造良好環境。



發言全文如下：



習近平總書記指出：“深圳高新技術產業發展成為全國的一面旗幟，要發揮示範帶動作用。”這是對深圳科技創新的充分肯定和殷切期望。在中共中央及歷屆廣東省委、省政府領導下，深圳全面實施創新驅動發展戰略，成功實現從“騰籠換鳥”到自主創新的歷史性轉變。2018年經濟總量居亞洲城市前五，新興產業和先進製造業GDP占比達到65%，有效發明專利居全國大中城市第一，目前正在打造粵港澳大灣區國際科技創新中心。總結深圳實踐經驗，推動經濟高質量發展，根本途徑在於科技創新，關鍵在於全面營造良好環境。



一是堅持創新是第一動力的理念，營造追求成功、寬容失敗的人文環境。深圳40年發展形成的“十大觀念”之一就是“鼓勵創新、寬容失敗”。正是在這一觀念引領下，深圳成為了創新者的熱土、創業者的樂園。我們認為，創新需要理念引導，需要在全社會營造銳意進取的濃厚氛圍，著力破除兩種錯誤觀念：一是固步自封、盲目樂觀，在成績面前浮躁浮誇；二是妄自菲薄、灰心喪氣，在挑戰面前無所作為。要充分發揮我們的制度優勢，在關鍵領域和“卡脖子”的地方全力攻關，創造無愧於時代的業績，讓創新活力競相迸發、創新要素充分湧動，把創新成果寫在祖國大地上。



二是堅持科技創新和制度創新“雙輪驅動”，營造有力有效的政策環境。制度創新是助力科技創新的不二法寶。深圳實踐表明，與高新技術蓬勃發展勢頭相比，當前的制度供給還不相適應。例如無人機、無人駕駛、人工智能、生物技術等領域的發展，對制度監管乃至倫理提出新的挑戰；一些政策法規互相缺少協調性等。建議加快政策鏈與創新鏈的無縫對接，對現有政策實施情況，及時評估、動態調整；對有悖於激勵創新的陳規舊制，抓緊修改廢止；對國際通行的貿易規則、產業標準和契約精神，要認真加以借鑒和遵循，讓政策更好地引導創新、服務創新。



三是堅持競爭中性原則，營造公平競爭的市場環境。所謂競爭中性原則，就是所有商業主體在經營中都能獲得公平競爭的權利，這也是深圳科技創新突飛猛進的密碼。目前深圳1.4萬家國家級高新技術企業中超過99%是民營企業。要按照習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神，積極探索企業主導、市場導向的技術創新體系，打破在市場准入、審批許可、經營運行、招投標等方面的“玻璃門”，努力在降門檻、同規則、同待遇上下功夫，在公平環境上形成改革乘數效應，更好地激發各類市場主體的活力。

