黑龍江省長回應整治“天價”“宰客”等問題

中評社北京3月9日電／“北國好風光，盡在黑龍江。”在黑龍江省代表團媒體開放日上，省長王文濤代表在回答記者關於黑龍江旅遊的提問時，開場就給該省旅遊打起了廣告。話音未落，現場響起一陣掌聲。



他說，去年到黑龍江旅遊的遊客達到1.82億人次，同比增長10.9%，旅遊收入2244億元，同比增長17.6%。今年，哈爾濱冰雪大世界營業僅50多天，遊客就突破了100萬人。



“黑龍江如何把生態優勢轉化為產業優勢、發展優勢，這是一個時代命題。”王文濤代表接著說，世界旅遊組織畫出了3萬億元規模的冰雪產業大蛋糕，黑龍江未來在冰雪產業方面是有充分發展空間的。2018年，全國十大冰雪熱門旅遊地，黑龍江就占4個，下一步怎麼做？



王文濤代表說，首先，要規模發展，做好規劃，優化產品供給，打造旅遊精品，推動旅遊產品提檔升級；其次，基礎設施也要加強，強化設施配套，完善旅遊公共服務體系；第三，旅遊市場秩序建設，要優化旅遊環境，狠抓市場監管，大力度整治“天價”“宰客”等問題。



“‘天價’‘宰客’確實存在，政府也正加大力度進行整治。”王文濤代表說，政府為此成立了誠信基金，遊客在旅途中感到有問題時，誠信基金“投訴即賠付”“先賠付，後查實”。“這個政策實行以來，今年冰雪季，哈爾濱市一共受理6起投訴。”王文濤代表說。



（來源：中國青年網）