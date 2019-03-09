葛紅林：清除“僵屍企業”目前“三難”

中國鋁業集團有限公司黨組書記、董事長 葛紅林（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議定於2019年3月9日下午3點在人民大會堂舉行第二次全體會議。中國鋁業集團有限公司黨組書記、董事長葛紅林圍繞“清除‘僵屍企業’處置的三道障礙”展開發言，提出在原則和工作方案的指導下，應強力督導，多管齊下，加快落地，清除目前“僵屍企業”存在的“三難”。



發言全文如下：



所謂“僵屍企業”，就是指喪失盈利能力、債務負擔較重、靠不斷“輸血”而存活的企業。不僅國有企業有，民營企業也有，大多分布於產能過剩和環保欠賬行業，成為我國新舊動能轉換的痛點和經濟轉型升級的難點。



2014年，黨中央、國務院就明確要求加快處置“僵屍企業”。經過幾年的努力，工作取得了進展，但效果還不夠理想。究其原因，突出存在“三難”。



一是利益割舍難。“僵屍企業”及地方政府、金融機構、股東、供應商等利益相關方，往往會從自身利益出發，給處置“僵屍企業”帶來阻力。比如，有的上市公司擔心處置所屬“僵屍企業”會帶來一次性的巨大減值損失，“家醜外揚”會影響企業的形象，造成資信下降，融資成本提高；有的“僵屍企業”曾是地方GDP的支柱，特別是用電大戶，關停不僅將影響地方工業增加值，而且會降低用電指數，拖累地方GDP，“難言之隱”導致一些地方缺乏積極性；有的金融機構為了避免“僵屍企業”的貸款記為壞賬，怕被問責追究，聯手企業能拖則拖，“輸血續命”維持僵而不死。



二是土地處置難。“僵屍企業”留下的有效資產大多為價值不高的工業用地和國有劃撥用地。雖然通過變性開發，升值部分可以用於彌補處置成本，但有的地方政府因為經濟下行、財政困難無力收儲，或者擔心流拍增加地方債務。此外，國有企業絕大多數沒有房地產開發的資質和能力，造成土地自我開發使用難。



三是職工安置難。民企“僵屍企業”人員可以按照市場化方式安置，但國企“僵屍企業”職工轉換身份成本高，企業難以籌措，加之處置過程中地方政府“少裁員、保穩定”的要求，企業領導普遍有畏難情緒，實施難度較大，有的能拖則拖。



以上“三難”是當前“僵屍企業”無法快速出清的主要障礙，急需清除。



2018年底，國家發展改革委、工信部、財政部、國資委等11部委聯合發布《關於進一步做好“僵屍企業”及去產能企業債務處置工作的通知》，確定了處置“僵屍企業”的原則、範圍和方式，但我認為，有了原則和工作方案，關鍵還在於強力督導，多管齊下，加快落地。為此，建議：



一是國務院成立“僵屍企業”處置督導組。過去三年，國有企業“三供一業”完成全面移交，成功經驗之一，是國務院國資委對地方政府和企業起到了強有力的督導作用。建議國務院授權工信部或國務院國資委，牽頭會同國家有關部委成立“僵屍企業”處置督導組，針對任務清單和時間表，加強督導檢查，化解矛盾、解決問題，確保工作不拖拉、不走樣。



二是支持地方政府設立“僵屍企業”土地收儲專項基金。鑒於城市建設用地的稀缺性和升值空間，可考慮以時間換空間，支持省、市地方政府發行專項債券，用於“僵屍企業”的土地收儲，專款專用，不納入地方政府的負債率考核。



三是全國社保基金給予“僵屍企業”職工安置經費支持。“僵屍企業”是歷史形成的，企業職工是作出過貢獻的。社保基金可按照中央財政補助資金的同等比例，給予補充資金支持，減輕企業負擔。



四是各級人社部門加大對社保繳費的減免力度。在“僵屍企業”處置期間，給予單位社保繳費50%的減免；完成員工安置和再就業的，全額返還上一年度失業保險繳費。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張心怡 張爽 後發支援記者：徐明灼）