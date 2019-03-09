翁傑明：三方面加快推進從管企業到管資本

中國網記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月9日舉行記者會，就“國有企業改革發展”相關問題回答中外記者提問。國務院國資委副主任翁傑明表示，國資委在從管企業轉為管資本方面，將從三方面進一步加大履職力度，使國有資本保值增值，使我們的國有企業特別是中央企業不斷地做強做優做大。



以下為文字實錄：



中國外文局中國網記者:中央經濟工作會議強調，國資委要從管企業向管資本轉變，今年的《政府工作報告》也提出要加強和完善國有資產監管。請問，國資委在轉向管資本方面取得了哪些進展？下一步還有哪些工作打算？謝謝。



翁傑明:謝謝提問。中央經濟工作會議上，習近平總書記提出要加快實現從管企業向管資本轉變，履行好出資人的職責。從管企業向管資本轉變，核心要義就是出資人要對所出資的資本進行負責，主要應該是關注國有資本的布局、國有資本的運營、國有資本的收益，至於具體的經營事務由企業依法自行履職。當然，出資人作為監管部門，一定要防止國有資產的流失。



近些年來，按照中央部署，國資委履行以管資本為主的職責，採取了一系列措施。比如說在調整職能方面，明確取消、下放、授權了43項職能，在制度建設方面推出了27項制度，同時還不斷完善監管方式。應該說，為中央企業近些年穩定的、科學的、快速的發展提供了有力的支持和幫助。



下一步，按照中央的要求，也就是從管企業轉為管資本，我們要進一步加大履職力度，具體是：



第一，堅持加大授權放權力度，要圍繞改革國有資本授權經營體制的方案要求，就像剛才肖亞慶主任講的，我們要出台2019年國資委的授權放權清單，讓我們的企業有切實的獲得感。