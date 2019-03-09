肖亞慶：發揮國企在供給側改革中的作用

國務院國資委主任肖亞慶 （中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月9日下午舉行記者會，邀請國務院國資委主任肖亞慶，副主任翁傑明，秘書長、新聞發言人彭華崗就“國有企業改革發展”主題回答中外記者提問。國務院國資委主任肖亞慶在回答記者提問時表示，習近平總書記在中央經濟工作會議上提出了“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針，這八字方針是當前和今後一個時期供給側結構性改革管總的指導性方針。中央企業貫徹落實這八字方針，就是要鞏固和擴大“三去一降一補”的成果，持續推進瘦身健體、提質增效，建立健全市場化經營機制，增強活力，提高效率，提升創新發展的能力。同時還要調整優化布局結構，促進各類要素合理流動，推動國有資本做強做優做大，更好地發揮國有企業在供給側結構性改革當中的作用。



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中央廣播電視總台央視記者：中央經濟工作會議和今年的《政府工作報告》都強調了供給側結構性改革要在“鞏固、增強、提升、暢通”方面下工夫，對於這八字方針，2019年國有企業該怎麼幹呢？謝謝。



肖亞慶：謝謝您的問題。習近平總書記在中央經濟工作會議上發表重要講話，在深刻分析國內外經濟形勢的基礎上，提出了“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針。我想這八字方針是當前和今後一個時期供給側結構性改革管總的指導性方針。中央企業貫徹落實這八字方針，就是要鞏固和擴大“三去一降一補”的成果，持續推進瘦身健體、提質增效，建立健全市場化經營機制，增強活力，提高效率，提升創新發展的能力。同時還要調整優化布局結構，促進各類要素合理流動，推動國有資本做強做優做大，更好地發揮國有企業在供給側結構性改革當中的作用。具體看有這樣四個方面：



第一，要加快創新驅動發展。貫徹新發展理念，加大科技創新的投入力度，不斷增強自主創新的能力。同時還要推進產業升級，大力發展前瞻性、戰略性產業。



第二，要做強做精主業和實業。中央企業一定要突出主業、突出實業，要進一步明確企業的發展目標和戰略定位，嚴控非主業投資，來推動各類要素向實業集中、向主業集中，不斷提升核心競爭力和盈利能力。



第三，要優化國有資本布局。加大結構調整力度，積極穩妥地推進裝備製造、造船、化工等領域的戰略性重組，持續推動電力、有色、鋼鐵、海工設備、環保等領域的專業化整合，扎實推進區域資源的整合，穩步開展國際化經營，不斷提高資源的配置效率。



第四，要強化管理提高效率。中央企業、國有企業強化管理是個永恒的主題。今年貫徹落實好這八字方針，在強化管理上一定要下大的功夫，比如說在內控體系建設上，要在針對性、有效性、完整性上下工夫，使得企業在發展過程中能夠質量更優、效益更好。謝謝。



（中評社報道組：張心怡 林艶 張爽 徐夢溪 實習記者：武毅）