北京支持雄安新區新建學校、醫院今年開工

中評社北京3月9日電／全國人大代表、北京市發展和改革委員會主任談緒祥6日在北京表示，今年，在河北雄安新區的配合下，北京以“交鑰匙”方式支持雄安新區新建的三所學校和一所醫院，將陸續開工建設。



6日，十三屆全國人大二次會議北京代表團分組審議政府工作報告。期間，談緒祥指出，近年來北京在減量當中謀發展，擺脫了過去集聚資源求增長的發展方式，“北京連續兩年人口出現減少，而以往十幾年人口每年增長約50萬人”，“現在的變化讓北京的發展更有彈性、韌性，更有提升的空間。”



五年來，京津冀協同發展取得顯著成效。談緒祥說，北京將繼續讓首都優質資源在更大範圍內配置。



北京官方發布的數據顯示，截至2018年底，北京不予辦理新設立或變更登記業務累計達2.16萬件，北京市疏解一般製造業企業累計達到2648家。談緒祥指出，疏解非首都功能是促進優化布局的重要舉措，疏解切實幫北京減重降負。下一步，北京將推進主城區優化空間布局和經濟結構，著力做好市民生活服務保障。



2018年底，北京首批市級機關正式入駐北京城市副中心行政辦公區。他表示，一切運行正常，今年將加快推動“一核兩翼”中的北京城市副中心建設。



談到“一核兩翼”中的河北雄安新區，談緒祥表示，北京全力支持雄安新區建設，將積極推動教育、醫療領域的合作，“今年，在雄安新區的配合下，北京以‘交鑰匙’方式支持雄安新區新建的三所學校和一所醫院，將會陸續開工建設。”



（來源：中國青年網）