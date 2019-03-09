黃先耀：處理好“六對關係”　打好脫貧攻堅戰

廣東省委原常委、省紀委原書記 黃先耀（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議定於2019年3月9日下午3點在人民大會堂舉行第二次全體會議。廣東省委原常委、省紀委原書記黃先耀就“鞏固成果，提高質量，打好精准脫貧攻堅戰”為主題進行發言，提出打好脫貧攻堅戰，需要注意處理好“六對關係”、防止六種傾向。



發言全文如下：



2018年5月至11月，我作為全國政協委員和中央巡視組組長，先後到西部8個省（區）開展東西部扶貧協作和對口支援調研，進行脫貧攻堅專項巡視，共走訪23個市（州、地區、師）、60個貧困縣、91個貧困村、173戶貧困家庭，向22名中管幹部請教，與數百名扶貧幹部進行面對面交流，對脫貧攻堅現狀有了直觀了解和切身感受。



在黨中央堅強領導和習近平總書記直接推動下，8省（區）脫貧攻堅取得了決定性進展和歷史性成就。從政治效果看，增強了貧困地區群眾獲得感，進一步凝聚了民心，提升了貧困村黨組織戰鬥力，推動了全面從嚴治黨向基層延伸，厚植了黨長期執政的基礎。從經濟效果看，引進龍頭企業，成立專業合作社，探索資源變資產、資金變股金、農民變股民等改革，解放和發展了農村生產力，促進了區域發展的平衡性和協調性。從社會效果看，實施易地扶貧搬遷和分散農牧民定居工程，統籌規劃建設基礎設施和公共服務項目，提高了農牧民組織化程度和貧困地區鄉村治理水平。從思想文化效果看，加強貧困地區基礎教育和職業技能培訓，注重扶貧與扶志扶智相結合，轉變了貧困群眾的生產生活方式和思想觀念，阻斷了代際貧困傳遞。當前，脫貧攻堅已進入衝刺階段。為進一步鞏固扶貧成果、提高脫貧質量，堅決打好脫貧攻堅戰，需要注意處理好“六對關係”、防止六種傾向。



一是在幫扶對象上，要注意處理好建檔立卡戶與非建檔立卡戶之間的關係，防止只注重對建檔立卡戶的幫扶，忽視非建檔立卡戶特別是“邊緣戶”存在的實際困難，甚至對建檔立卡戶搞“福利堆積”，其結果可能會產生“懸崖效應”，導致部分群眾心理失衡、出現新的不穩定因素。



二是在產業扶貧上，要注意處理好發揮市場主體作用與運用行政手段之間的關係，防止不按市場規律辦事，忽視市場主體作用，甚至不顧當地資源禀賦和客觀條件，過於依靠行政手段“拉郎配”，搞形象工程、凑任務指標，其結果可能會導致事與願違、事倍功半，甚至勞民傷財。

