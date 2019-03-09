肖亞慶：央企堅決響應“一帶一路”的號召

國務院國資委主任肖亞慶 （中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月9日下午舉行記者會，邀請國務院國資委主任肖亞慶，副主任翁傑明，秘書長、新聞發言人彭華崗就“國有企業改革發展”主題回答中外記者提問。國務院國資委主任肖亞慶在回答記者提問時表示，“一帶一路”倡議提出以來，得到了越來越多國家和地區的響應。中央企業和國有企業在“一帶一路”實踐當中也深切感到，“一帶一路”倡議得到了國際上越來越多企業的響應，也得到了越來越多所在國家和地區人民群眾的歡迎。所以中央企業堅決響應“一帶一路”的號召，也是中央企業自身市場化發展的必由之路。



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中央廣播電視總台國廣記者：我們注意到，近年來，中國大型國有企業也參與建設了很多“一帶一路”相關國家的重大項目，其中大多數進展比較順利，但是也有項目因為各種原因受阻，同時一些項目的經濟效益可能還沒有顯現出來，這些情況也受到外界的一些質疑。我們就想請問，怎麼看待這些問題？謝謝。



肖亞慶：謝謝您的問題。“一帶一路”倡議提出以來，得到了越來越多國家和地區的響應。我們中央企業和國有企業在“一帶一路”實踐當中也深切感到，“一帶一路”倡議得到了國際上越來越多企業的響應，也得到了越來越多所在國家和地區人民群眾的歡迎。所以中央企業堅決響應“一帶一路”的號召，也是中央企業自身市場化發展的必由之路。所以，在“一帶一路”建設中有不少的項目、有不少的工程，也有不少的合作機會，這些項目的實施、這些工程的落地，都為當地社會發展和改善就業提供了很多幫助。昨天王毅國務委員在這裡舉了很多的“一帶一路”的例子，都是非常成功的，我就不重複了。我們也看到，很多項目正在發揮或即將發揮越來越多的效應。



當然，投資肯定會有風險，國有企業和中央企業也不能保證每個項目都是成功的、有很好的回報。但是到目前為止，我們看到的所有“一帶一路”項目都是積極的有效的，正在日益發揮著越來越重要的作用。



下一步，我們在“一帶一路”建設當中還是要遵守國際通行的規則，特別是遵守項目工程所在地法律法規的要求，不斷地把項目變成高質量的項目，使得“一帶一路”能走深走實，能夠有個長遠的回報。謝謝。



（中評社報道組：張心怡 林艶 張爽 徐夢溪 實習記者：武毅）