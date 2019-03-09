肖亞慶：“處僵治困”　三年減虧兩千多億

肖亞慶回答記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）在3月9日下午举行的十三屆全國人大二次會議記者會上，國資委主任肖亞慶在回答記者提问时表示，2018年中央企業在降本增效、“處僵治困”、化解過剩產能、央企壓減以及“三供一業”的“瘦身健體”等工作取得了不少新的成績。



以下為文字實錄：



湖北廣播電視台融媒體新聞中心記者：中央企業在“瘦身健體”、提質增效、處置“僵屍企業”、治理困難企業、剝離企業辦社會和解決歷史遺留問題等等方面目前取得了哪些成效？下一步將在哪些行業產業進一步加快工作力度？另外，我注意到肖亞慶主任上個月在亞布力論壇上再次提到歡迎民營企業等參與中央企業改革發展。其實，我在2017年的時候向您提了問題，關於民營企業如何參與國企改革的問題。所以，我特別關心在您看來，民企和央企之間有什麼樣的廣闊合作空間？另外在今年這樣一個關鍵之年，我們會有什麼樣的一些措施去鼓勵合作？另外目前有沒有可以參考的案例？謝謝。



肖亞慶：謝謝您的問題。2018年中央企業在提質增效、“瘦身健體”方面取得了不少新的成績，有這樣幾個方面。



一是降本增效的效果十分明顯。大力壓縮一般性管理費用和其他開支，工業企業的成本費用率大幅下降，而百元營業收入的利潤率進一步上升，成本費用利潤率的比例提高了0.4個百分點。因為總量很大，所以0.4這個數也是很大的。



二是“處僵治困”的總體工作基本完成。超過了1900戶的“僵屍企業”和特困企業得到了有效處置和出清，納入專項工作範圍的企業全部完成了整治工作，比2015年減虧了2000多億。

