劉永好：投身鄉村振興　促農村產業融合發展

新希望集團有限公司董事長 劉永好（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議定於2019年3月9日下午3點在人民大會堂舉行第二次全體會議。新希望集團有限公司董事長劉永好圍繞“積極投身鄉村振興實踐，促進農村產業融合發展”展開發言，提出五大建議，促進農村產業融合發展，夯實鄉村振興產業基礎。



發言全文如下：



實現鄉村振興，產業興旺是重點。中央連續出台“一號文件”對農村一二三產業融合發展作出部署，各地也進行了有益探索，一批產業興旺、生活富裕的村鎮不斷湧現。但我們也看到，鄉村產業振興的基礎還不牢固，不少地方一產不穩、二產不強、三產不活，融合程度低；農村產業小而散，全產業鏈條有待延伸貫通；一些地方缺乏統籌規劃和組織，將休閑農業簡單等同於三產融合發展，一哄而上、千村一面的現象比較突出；勞動力空心化和中高端人才不足已成為制約農村產業發展的重要問題。



汪洋主席在常委會工作報告中指出，“服務決勝全面建成小康社會，是時代、也是人民政協制度賦予各級政協組織和廣大政協委員的歷史責任和神聖使命。”實施鄉村振興戰略，是決勝全面建成小康社會的重大歷史任務。作為從農村走出來的新時代民營企業家，這也是我們義不容辭的社會責任。為加快促進農村產業融合發展，夯實鄉村振興產業基礎，我提出以下建議：



一、成立鄉村振興產業融合發展聯盟，共建農村產業生態圈，讓資源聚起來。促進農村產業融合發展，需要全社會多方力量共同參與。建議農業龍頭企業聯合大學等科研機構，以金融保險資本為助力，成立鄉村振興產業融合發展聯盟，為“三農”發展賦能。大力發展家庭農場、合作社等新型經營主體，引導優勢農業企業參與，推進農產品標準化、品牌化，培育一批適應消費升級需求的綠色優質農產品。建立合理穩定的利益聯結機制，讓農民分享產業增值收益。將農村產業發展規劃與村莊建設、環保規劃相銜接，引導企業大力發展農產品加工、休閑農業、鄉村旅遊、健康養老等產業。整合新型經營主體和供銷、郵政等傳統組織資源，帶動電子商務、倉儲物流產業發展。



二、引導農村金融機構數字化轉型，破解產業發展資金難題，讓資本轉起來。鼓勵農村傳統金融機構向數字零售銀行轉型，提供純在線、無抵押、小額分散的金融服務，滿足農村創業者“短、小、頻、急”的金融需求。成立政府引導性產業基金，整合社會資本，重點支持農產品加工流通、休閑旅遊、田園綜合體等項目，以點帶面、示範帶動。

