趙鴻飛：“我們是大火箭上的螺絲釘”

中評社北京3月9日電／初見趙鴻飛，一身穿著簡單樸素，扎著長馬尾，說話隨和幽默。換上工作服，走進車間，這位大火箭總裝測試車間副主任立刻變得沉著、嚴謹。“趙姐工作雷厲風行，對細節要求特別嚴。”同事雒云云悄悄說，“她生活中很隨和，愛美，但工作時從來不打扮。”



車間150多人，平均年齡29歲。8年前，趙鴻飛是這個部門第一個員工。



一份圖紙



畫下她的“處處留心、善於發現”



2010年5月，上班報到，趙鴻飛穿著新買的米白色小西裝。不想，領導見到她先提了個醒，“姑娘，家裡有破舊衣服嗎？越舊越好，白色衣服在這沒法穿。”



看著建造中的廠房和四周蘆葦荒灘，趙鴻飛有點蒙。給父母打了個電話，把老家的舊衣服打包寄過來。



邊建設邊生產。“廠房蓋了三面就開始幹活了……”趙鴻飛適應很快。沒有上下水，沒有廁所，都靠自己想辦法。晴天車身全是土，雨天要靠人力推。“當時也沒覺得苦，想著一切都會好起來。”



工作中，她處處留心。除完成設備安裝調試外，設備處、基建處她見人就問，還跟著車間學機械知識。她一閑下來就畫圖紙，地面每個坑放啥設備，一一標注。趙鴻飛回憶：當時機械加工車間主任剛上任，她便抄了一份圖紙給他，不想對方眼前一亮，直誇“圖紙來得太及時了，幫了大忙！”這一份圖紙，畫下了她的“處處留心、善於發現”。



有心人總是善於發現。趙鴻飛偶然發現同事畫漫畫。“我們工作刻板單調，尤其一些安全規範，如果用漫畫方式體現，會不會更生動更容易記住呢？”她提議舉辦漫畫比賽，用漫畫形式宣傳安全規範，“去年有20多幅作品參賽。”



一次首飛



背後是連軸轉的克難攻關



工作一年後，趙鴻飛調到總裝測試車間。在這裡，她和同事一起完成了中國新一代運載火箭——長征五號、長征七號的總裝測試。



新研製，有困難也有風險。一次試驗中，遇到火箭箱體爆裂；戶外大雪，使分解工作更加困難，趙鴻飛要在短時間內制定快速拆解方案，既得把箱體蓋子打開，還要防止被低溫液氮傷到。



趙鴻飛帶著同事迎難而上：未排放完的液氮冒了出來，戴著的手套被凍住了，各種困難不斷……費了老大勁才把箱蓋安全打開。樣品拆除後，卻發現缺失了兩塊小碎片，趙鴻飛又和隊員在雪地裡，扒拉著找了兩天……



車間都是細致活。一個插頭裡幾十根細針，得仔細辨別每根是否有問題。趙鴻飛說，總裝過程實行三檢制度，自檢、互檢、專檢，每一個環節都不能有絲毫大意。“前面部門的一個零件有問題，還可以更換，我們如果出問題，就得倒推回去，涉及所有部門。”趙鴻飛和大夥嚴格把關，保障最後一道流程“後墻不倒”。



細致活兒，還得連軸轉。趙鴻飛常常工作到半夜12點，回到宿舍倒頭就睡。辛苦付出，只為了首飛那一刻！2016年6月25日晚，趙鴻飛和大夥擠在辦公室裡看長征七號運載火箭首飛發射的直播。點火！起飛！助推分離！隨著每個環節的正常運行，大家鬆一口氣，再鬆一口氣。星箭分離後，辦公室一片尖叫，轉頭就是抱頭大哭……



一支隊伍



航天精神綿延傳承



野外試驗，一待就是一天；30米塔架上，即使到了飯點也不會輕易下來，送飯人員知道後，經常會留些雞蛋、牛奶給趙鴻飛；大年三十，車間主任從北京家裡跑到天津，跟值班人員一起吃年夜飯……



航天事業都是幕後工作，可這些細節趙鴻飛念念不忘，“我們是大火箭上的螺絲釘，平凡普通，合在一起，卻鑄就了偉大夢想。”



去年看望一位老航天人的經歷，讓趙鴻飛印象深刻：老人80多歲了，身體不好很少下樓。但一提工作就興奮，拉著她聊個不停。



航天精神，綿延傳承。2014年，公司獲批成立崔蘊國家級技能大師工作室，重點培養技術骨幹人才。趙鴻飛負責人才選拔推薦，她思路活：“標準是創優、創新，不一定是重大創新，工藝技術上的小革新、優化都可以。”“有好的想法，不會做也沒關係。找人協助，做出來後，參與方都加分。”



思路開闊天地寬，公司年輕人立刻行動，電腦防塵罩、電插頭掛鈎、自動複卷機……一個個創意很快轉化為實物，進入車間使用。



“年輕人腦袋靈活，我們只要創造機會和平台，他們就能創造驚喜。”趙鴻飛說：“每一位默默付出的航天人，都是我們不斷堅持的動力。”



（來源：人民日報）