2月份中國居民消費價格同比上漲1.5%

中評社北京3月9日電／國家統計局9日發佈數據顯示，2019年2月份，全國居民消費價格同比上漲1.5%。其中，城市上漲1.5%，農村上漲1.4%；食品價格上漲0.7%，非食品價格上漲1.7%；消費品價格上漲1.1%，服務價格上漲2.1%。



2月份，全國居民消費價格環比上漲1.0%。其中，城市上漲1.0%，農村上漲0.9%；食品價格上漲3.2%，非食品價格上漲0.4%；消費品價格上漲1.2%，服務價格上漲0.7%。



國家統計局城市司流通消費價格處處長董雅秀說，2月份CPI環比漲幅擴大，漲幅比上月擴大0.5個百分點。其中，食品價格上漲3.2%，漲幅比上月擴大1.6個百分點，影響CPI上漲約0.63個百分點；非食品價格上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，影響CPI上漲約0.36個百分點。



從同比看，CPI上漲1.5%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，食品價格上漲0.7%，漲幅比上月回落1.2個百分點，影響CPI上漲約0.14個百分點；非食品價格上漲1.7%，漲幅與上月相同，影響CPI上漲約1.34個百分點。



數據顯示，2019年2月份，全國工業生產者出廠價格同比上漲0.1%，環比下降0.1%；工業生產者購進價格同比和環比均下降0.1%。1至2月平均，工業生產者出廠價格和購進價格均比去年同期上漲0.1%。



董雅秀說， PPI環比降幅收窄，降幅比上月收窄0.5個百分點。其中，生產資料價格持平，生活資料價格下降0.1%。從調查的40個工業行業大類看，價格上漲的有15個，持平的有8個，下降的有17個。從同比看，PPI上漲0.1%，漲幅與上月相同。