蔣作君：四大“加強”　保護青藏高原生態環境　

全國政協副秘書長，致公黨中央常務副主席 蔣作君（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議定於2019年3月9日下午3點在人民大會堂舉行第二次全體會議。全國政協副秘書長，致公黨中央常務副主席蔣作君以“保護好青藏高原生態環境，積極應對氣候變化”為題展開發言，提出四點建議以保護好青藏高原生態環境、積極應對氣候變化。



發言全文如下：



青藏高原是“世界屋脊”、“亞洲水塔”，是“地球第三極”，更是我國重要的生態安全屏障、戰略資源儲備基地，是中華民族特色文化的重要保護地。保護好青藏高原生態環境、積極應對氣候變化，既體現了習近平生態文明思想，又符合全球生態文明的共識。在中共中央和國務院的高度重視下，在地方黨委和政府以及各有關方面的積極努力下，青藏高原各類環境和生態建設工程實施進展順利，基礎科學研究、環境保護工程、環保意識教育等方面取得一定進展，環境質量呈現逐步改善的趨勢。但仍存在對目前青藏高原氣候變化的事實及其影響的量化研究不夠，多圈層綜合觀測、多源數據共享不足，對災害風險預估的科學預判不足，應對能力和保障措施不足，基層部門應對氣候變化能力不足等問題。



為此，建議：



一、加強生態安全科學研究，積極應對氣候變化。



以第二次青藏科考為契機，將相關資源調查納入科考範圍，匯聚多方科研力量參與，採用實地考察、長期資料數據以及遙感遙測分析相結合的方式，力求弄清家底、辨明現狀，為量化分析環境氣候變化打好基礎；加強冰川融化對水資源與生態影響的不確定性研究，開展大氣水分循環結構變化對局地、內地區域水環境安全影響研究，前瞻開展冰川、凍土融化後複活病原微生物對水體污染的監測、研究和預防；開展由我國科學家牽頭、聯合南北兩極科學研究的“三極氣候變化聯合研究”國際大科學計劃，提升我國在全球氣候變化研究領域的國際話語權。

