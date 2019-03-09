肖亞慶：央企加強與海南戰略合作 助力發展

國務院國資委主任肖亞慶 （中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月9日下午舉行記者會，邀請國務院國資委主任肖亞慶，副主任翁傑明，秘書長、新聞發言人彭華崗就“國有企業改革發展”主題回答中外記者提問。國務院國資委主任肖亞慶在回答記者提問時表示，海南自由貿易試驗區和海南自由貿易港的建設是中央確定的重大戰略，堅決擁護，堅決貫徹落實，中央企業不斷加強和海南省在各個方面的戰略合作，助力海南的發展，尋找自己未來長遠發展的戰略機會，必將結出更多的碩果。



文字實錄如下：



​海南廣播電視總台融媒體記者：海南正在積極推進自由貿易試驗區中國特色自由貿易港的建設。請問肖主任，國有企業如何更好地參與海南自貿區港的建設？在哪些領域和項目上會有何作為？謝謝。



肖亞慶：謝謝您的提問。海南自由貿易試驗區和海南自由貿易港的建設是中央確定的重大戰略，我們堅決擁護，堅決貫徹落實。



我也多次去海南，看到海南省委省政府貫徹落實中央決策、貫徹落實習近平總書記視察海南的重要講話精神，態度堅決，措施有力，現在很多方面已見到了可喜的成效。



中央企業一直認真貫徹落實總書記的重要講話精神，貫徹落實中央的重大決策，按照黨中央、國務院的戰略部署，不斷加強和海南省在各個方面的戰略合作，也包括您剛才講的投資項目，也包括一些民生項目，更包括未來長期發展的戰略性項目的合作。這既是中央企業市場化的一個選擇，更是他們看到了海南未來戰略發展的機遇。他們是助力海南的發展，更是在尋找自己未來長遠發展的戰略機會。所以作為國資委，我們支持中央企業進一步加強同海南在各方面的合作。我想，隨著工作的深入推進和進一步展開，必將結出更多的碩果。謝謝。



（中評社報道組：張心怡 林艶 張爽 徐夢溪 實習記者：武毅）