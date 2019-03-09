肖亞慶：扎實制度建設　防範央企重大風險

經濟參考報記者就今年國資委在防範化解重大風險方面有什麼樣的安排和深化電力、油氣、鐵路等領域的改革安排兩方面提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月9日下午舉行記者會。國務院國資委主任肖亞慶在回答記者提問時表示，防範化解重大風險是國資委今年的重要任務之一。防範化解重大風險將從央企全面掃描排查、企業突出重點抓首要以及扎實制度的建設三方面進行。



以下為文字實錄：



經濟參考報記者：肖主任，今年國資委在防範化解重大風險方面有什麼樣的安排？其次，今年《政府工作報告》提出要深化電力、油氣、鐵路等領域的改革，不知道這方面國資委會有什麼樣的安排？



肖亞慶：謝謝您的問題。防範化解重大風險是我們今年的重要任務之一。剛才我也講到了，中央企業的負債率這些年來穩定之中有所下降，但是由於市場外部環境的變化和企業自身管理的問題，各種各樣的風險也會出現。所以，防範化解重大風險，一是要全面掃描排查，做到心中有數，各個中央企業都在根據自己的行業特點、業務特點進行排查，把風險化解在苗頭之中，化解在未然之中。



二要突出重點，抓住首要。我們企業處在各個行業，各個行業不一樣，有的行業可能負債率降一些是當前重要的任務，但有的行業很好，發展勢頭很好。比如說我們通信行業，現在5G的發展勢頭非常好，他們可能要多投資一點，這樣也是企業的自主行為，也是行業發展的規律。所以，防範風險不是一刀切，不是一邊齊。每個企業要根據自己的特點，抓住這些重要的機會。



第三，防範風險是個永久的話題，但是更是一個制度建設的根本，重要的基礎在於制度建設。所以我們中央企業要在化解風險，特別是汲取教訓、舉一反三上下功夫，把我們的制度建設更加扎實，特別是內控體系在針對性、完整性和有效性上下工夫，使得中央企業的發展是持續健康的發展。