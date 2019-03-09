楊戌標：真抓實幹繪就現代版“富春山居圖”

寧波市政協主席 楊戌標（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議定於2019年3月9日下午3點在人民大會堂舉行第二次全體會議。寧波市政協主席楊戌標就“真抓實幹繪就現代版‘富春山居圖’”這一題目展開發言，回顧了這些年浙江的生態文明建設，並提出落實習近平生態文明思想，不能只搞“形式主義”，必須用汗水、用實幹繪就美麗中國新畫卷。



發言全文如下：



“綠水青山就是金山銀山。”時任浙江省委書記的習近平同志在安吉餘村調研時，就用最樸素的語言、最鮮明的邏輯對生態文明建設這個大戰略、大道理作了深刻而又精辟的闡述，並親自部署了“千村示範、萬村整治”工程，為浙江展現秀美江南本色指明了方向、提出了要求。



浙江是改革開放的先行地，民營經濟發達，三分天下有其二。但是，脆弱的生態環境、粗放的發展模式、“低散亂”的產業布局，曾經致使天也不是那麼藍、水也不是那麼清、人與自然相處也不是那麼和諧。為此，歷屆省委省政府堅定不移沿著“八八戰略”指引的路子走下去，接力以進踐行“兩山”理念，一任接著一任抓，一年接著一年幹，打出了“五水共治”、“三改一拆”、“兩路兩側”、“四邊三化”、“美麗鄉村”等生態文明建設組合拳。在省委的統一部署下，全省100個市縣級黨委政府齊抓共促、縱深推進，各級政協主動配合、積極作為，在全省上下的共同努力下，營造出一片天朗氣清的秀美好環境，開辟了一片惠風和暢的宜居新天地。黨的十八大以來，全省共治理6500公里垃圾河、5100公里黑臭河，省控斷面Ⅲ類以上水質提高到84.6%，年平均PM2.5濃度下降到34微克／立方米，2017年全面消除劣Ⅴ類水。“千村示範、萬村整治”工程得到習近平總書記批示，榮獲聯合國地球衛士獎。一幅天藍、山青、水綠的生態和諧現代版“富春山居圖”正清晰展現在世人面前。



“行之力則知愈進，知之深則行愈達。”回顧這些年浙江的生態文明建設，主要有以下做法：



一是全力以赴鉚足“一股幹勁”。綠水青山不是等出來的，是幹出來的。光喊不幹就是形式主義、就是官僚主義。浙江始終堅定不移全面貫徹落實習近平總書記指示精神，不猶豫、不徘徊、不打折扣。省委每兩個月召開一次全省縣（市、區）委書記工作交流會，一件一件抓落實、一項一項抓整改、一片一片抓推進，堅決反對和摒棄形式主義、官僚主義，以抓鐵有痕的毅力，把生態文明建設與“五水共治”、“三改一拆”、“美麗鄉村”結合起來，提升生態品質，打造“兩美”浙江，推動“兩山”理念在浙江落地生根、開花結果。

