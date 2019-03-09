肖亞慶駁斥國進民退說法：邏輯、實踐都錯誤

肖亞慶回答記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月9日下午舉行記者會。國務院國資委主任肖亞慶在回答記者提問時表示，“國進民退”這個觀點，或者“國退民進”這個觀點，在邏輯上和實踐上來講都是不正確的。國有企業從最初一家供全國、全國靠一家，通過不斷地改革，到現在民營企業不斷發展壯大。所以要深刻認識到“兩個毫不動搖”是我們的根本國策、經濟基礎。



以下為文字實錄：



中國冶金報記者：還是關於混改的問題。剛才您也說到，2019年國家將推出第四批一百家以上的混改企業，請問第四批名單什麼時候公布？前三批混改試點取得了哪些成績？我們都認為，混改最大的思想障礙可能就是被貼上了“國進民退”或者“國退民進”的政治標簽，國資委將會採取哪些具體的措施幫助各方消除這個思想障礙？謝謝。



肖亞慶：謝謝您的問題。首先我想，“國進民退”這個觀點，或者“國退民進”這個觀點，在邏輯上和實踐上來講都是不正確的。改革開放四十年來，最初的時候，國有企業很多是一家供全國、全國靠一家，通過不斷地改革，民營企業不斷發展壯大。所以要深刻認識到“兩個毫不動搖”是我們的根本國策、經濟基礎。



在發展當中，在國有企業之間有競爭，而且很激烈、很殘酷。民營企業之間也有競爭，也很激烈、很殘酷。國內企業、國外企業之間也有競爭，所以競爭是市場的普遍法則。那麼，正是在這種競爭中，使得我們的企業不斷發展壯大；正是在競爭中，使得我們企業的水平不斷地提升；也正是在這種競爭中，給我們的市場提供了更好的、更方便的、價格更低的各種產品和服務。所以我覺得，競爭是永遠的。在一定時期內，在某個領域，就每個企業來講可能有好有壞，可能會有差別的，這也是正常的。



在原有前三批混合所有制試點的基礎上，應該說從混合所有制的方式、股權的比例、治理結構上參與的深度和融合的程度，都做了很好的探索和嘗試，這裡面既保證了民營企業進入的利益，也要保證國有資產不流失，保證國有資產的保值增值。這些看起來是矛盾，實際上在實踐當中需要探索，進一步規範混合所有制的各種行為和操作方式。所以，為什麼是第四批，為什麼要積極穩妥，我想根本原因在於此。它是一種新的辦法，是一種新的嘗試。我剛才也講了，中央企業的65%在上市公司，業務總量的61%在上市公司，它本身就是一個各種混合體制所有制的存在。我想，一個是要大力推動。第二是要發現問題、解決問題。第三是要給這種改革探索創造一個寬鬆的環境，使得不斷的通過混合所有制，各類所有制企業融合發展、共同發展。



（中評社報道組：張心怡 林艶 張爽 徐夢溪 後援記者：劉瓅澤）