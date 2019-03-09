老撾人民革命黨中央總書記會見中共代表團

中評社北京3月9日電／3月7日，老撾人民革命黨中央總書記、國家主席本揚在萬象會見中聯部副部長王亞軍率領的中共代表團。本揚表示，老方高度重視加強老中交流合作，願深入推進老中命運共同體建設。王亞軍表示將落實好兩黨總書記重要共識，攜手建設中老命運共同體，造福兩國人民。



訪老期間，王亞軍還會見了老撾黨中央政治局委員、中央書記處常務書記、國家副主席潘坎，中聯部部長順通等。



（來源：新華網）