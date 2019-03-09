肖亞慶：加大分類推進混合所有制改革

國務院國資委主任肖亞慶 （中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月9日下午舉行記者會，邀請國務院國資委主任肖亞慶，副主任翁傑明，秘書長、新聞發言人彭華崗就“國有企業改革發展”主題回答中外記者提問。國務院國資委主任肖亞慶在回答記者提問時表示，混合所有制改革是國有企業改革的突破口，在過去的一年，在這方面已經取得了很多突破。下一步，要貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，進一步在混合所有制工作上積極穩妥地加以推進。



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香港大公文匯傳媒集團記者：剛剛肖主任已經介紹了，在混合所有制改革方面去年已經取得了不少的成績。能否請您透露一下，下一步混改可能在哪些領域取得新的突破？謝謝。



肖亞慶：謝謝您的問題。混合所有制改革是國有企業改革的突破口。我們在過去的一年，在這方面已經取得了很多突破。下一步，我們要貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，進一步在混合所有制工作上積極穩妥地加以推進。



2019年，按照中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》的總體要求，要加大分類推進混合所有制改革。商業一類的國有企業，國有資本投資公司、國有資本運營公司，剛才傑明副主任講的創建世界一流示範企業，這些企業都要加大混合所有制的改革力度。我們去年推出的”雙百“改革試點企業也要積極推進混合所有制改革。



另外，擴大重點領域的混合所有制改革。第四批會有一百多家混合所有制的企業，在重點領域要進一步推出。



更重要的是，要深化混合所有制改革的內涵，更加注重混改的質量和效果。我看最近在兩會討論期間，不少代表就這個問題提了很好的意見和建議。既有國有企業，也有民營企業，希望深化混合所有制內涵，發揮國有企業的優勢、也發揮民營企業的優勢，這兩個優勢組合起來，形成一個新的優勢，在這方面要進一步做好工作，使得我們真正做到各取所長，共同發展。



大家關心混合所有制，但是混合所有制只是改革的方式之一，不是私有化，也不可能”一混了之“、”一混就靈“。



所以，混合所有制改革要在實踐中進一步總結經驗，在實踐中也會有這樣那樣的問題，要不斷地糾正這些問題，使得混合所有制積極穩妥地推進，使得混合所有制企業能夠健康持續地發展。



（中評社報道組：張心怡 林艶 張爽 徐夢溪 實習記者：武毅）