胡曉煉：打好防範化解重大金融風險攻堅戰

中國進出口銀行黨委書記、董事長 胡曉煉（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議定於2019年3月9日下午3點在人民大會堂舉行第二次全體會議。中國進出口銀行黨委書記、董事長胡曉煉就“奮發有為，善於作為，打好防範化解重大金融風險攻堅戰”為題進行發言，提出防範化解重大金融風險是當前金融工作的頭等大事，建議從五方面入手，打好防範化解重大金融風險攻堅戰。



發言全文如下：



防範化解重大金融風險是當前金融工作的頭等大事。目前，防範化解重大金融風險攻堅戰持續推進，取得了積極成效。但是，金融領域仍是風險高發之地。一些地方政府隱性債務難以為繼，房地產市場似在鋼絲上找平衡，股票市場反覆震蕩，債券市場時現違約，人民幣匯率暴露在外部衝擊陰影之下，非法P2P網絡借貸平台等引發群體性事件。此外，複雜嚴峻的外部環境對我國經濟發展和金融體系穩定的影響也不容忽視。



在這種複雜形勢下，為落實好習近平總書記對防範化解重大風險特別是金融風險提出的明確要求和中央作出的決策部署，建議從五方面入手，打好這場攻堅戰。



一、營造維護有利於防範和化解金融風險的宏觀環境。宏觀政策“大寬鬆”是蘊藏金融風險的溫床，急劇轉向“大收緊”又是引爆風險的導火索。防範化解金融風險必須基於宏觀經濟形勢，著眼穩定大局。當前經濟面臨下行壓力，易引發和放大金融領域長期積累的風險。這就要求財政、金融、產業等宏觀政策穩字當頭，保持定力，既要為防範化解風險創造一個平穩的大環境，又要對防範杠杆再次擴大、風險日後累加設置警戒線。



二、平衡好防風險和穩增長的關係，在發展中化解風險。金融和實體經濟共生共榮，經濟興則金融興，經濟強則金融強，金融活則經濟活，金融穩則經濟穩。防控金融風險不能以犧牲實體經濟穩定為代價，不能以防風險為由，弱化對中小微、民營企業的金融支持，要在穩增長的基礎上防風險。深化金融供給側結構性改革，增強金融服務實體經濟能力，保持經濟穩定運行在合理區間，支持實體經濟重點領域和薄弱環節，支持就業創業、轉型升級、綠色發展、小微普惠等，堅持在發展中逐步化解風險，才是防範金融風險、推動金融業高質量發展、確保經濟持續健康發展的根本之要。

