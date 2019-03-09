肖亞慶：培養有全球競爭力的世界一流企業

國務院國資委主任肖亞慶 （中評社 張心怡攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月9日下午舉行記者會，邀請國務院國資委主任肖亞慶，副主任翁傑明，秘書長、新聞發言人彭華崗就“國有企業改革發展”主題回答中外記者提問。國務院國資委主任肖亞慶在回答記者提問時表示，深化國有企業改革，這幾十年來一直是經濟體制改革的中心環節，也是大家孜孜以求、不斷探索的一項重要工作，要繼續按照黨中央、國務院確定的大政方針，特別是中央已經明確的“1＋N”系列文件的各項要求，使得企業做優做強做大，得到進一步提升。



文字實錄如下：



中國改革報社記者：總理在《政府工作報告》中105次提到“改革”二字，還特別強調要加大改革力度，增強發展動力，深化國資國企的改革，特別強調在“鞏固、增強、提升、暢通”八字上狠下工夫，剛才前面也講到了很多的目標任務。我的問題是，你將如何帶領你的團隊，確保這些目標和任務的實現？用什麼樣的手段和方式？謝謝。



肖亞慶：謝謝您的問題。我剛才在開篇當中講過，習近平新時代中國特色社會主義思想為中國國有企業改革發展指明了方向，提供了根本遵循。李克強總理在《政府工作報告》當中，您講105次提到了“改革”，這足見國有企業的改革任務十分艱巨，也十分重要。所以我們在未來的工作當中，一定要落實好政府工作報告提出的各項要求。



深化國有企業改革，這幾十年來一直是經濟體制改革的中心環節，也是大家孜孜以求、不斷探索的一項重要工作。正是由於它是中心環節，它重要，所以我們在改革中也確實做了很多的努力、很多的探索。我想，我們只要按照黨中央、國務院確定的大政方針，特別是中央已經明確的“1＋N”系列文件的各項要求，我們改革就一定能夠成功。



我們的中央企業和國有企業要緊密地結合自身的實際，結合企業自身所處的行業和業務的實際情況，結合國際上形勢的變化和發展的趨勢來深化改革。同時，我們特別要注意，這些改革根本性的是市場化和商業化的改革，使得我們的企業特別是國有企業和中央企業要在市場競爭中不斷發展壯大，不斷提高自己。從過去幾十年改革實踐看，改革確實使得我們企業做優做強做大，得到了進一步提升。



隨著中國經濟的發展，我們改革任務會越來越重。發展出題目，改革作文章。所以改革的任務依然很重，我們要在改革的路上永不停步、永遠向前，使得我們的企業真正能夠培養出很多具有全球競爭力的世界一流企業。謝謝。



（中評社報道組：張心怡 林艶 張爽 徐夢溪 實習記者：武毅）