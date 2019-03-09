公眾號推文被指侮辱女性　桔子水晶酒店道歉

中評社北京3月9日電／3月8日晚間，桔子酒店官方微博發表聲明，對於桔子水晶酒店微信公眾號推文標題引起的網友不適一事道歉。就在“3.8婦女節”前一天，桔子水晶酒店微信公眾號因為一條標題為《這屆婦女不行，太浪了……》的推送，被認為是“拿女性開涮，已經引起相當一部分女性的不適感。



據了解，在這篇題為《這屆婦女不行，太浪了……》的微信推文中，封面圖片為一名女性躺在浴缸里，露出兩條長腿。據公開消息，近兩天來已有女性消費者投訴，“消費者認為，無論文章的內容如何，僅從標題來看，這樣的文字有侮辱女性的嫌疑，並且玩噱頭式的語言，明顯違背社會公序良俗。”



針對該篇微信文章被網友投訴“侮辱女性”，桔子酒店官方微博還發表聲明稱，“對於桔子水晶酒店微信公眾號推文標題引起的網友不適一事，我們接受媒體和各位網友們的批評，並且誠摯道歉，尤其向廣大女性在今天這個美好的節日里感受的不快。推文的標題確實有欠妥當，我們接受大家的批評和糾正。我們將以此為戒，全面反思，提高對各類宣傳文字的審核，為大家提供更積極更有正能量的內容。”



有律師表示，“該篇微信推文雖然很難劃定為淫穢、色情，但拿女性開涮，並引起了一部分女性的不適感，違背了社會良好風尚，屬於廣告法禁止的內容。” 北京商報記者再次翻閱桔子水晶酒店微信公眾號發現，目前該篇文章已經删除。



（來源：北京商報）