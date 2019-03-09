連鎖便利店難以撼動傳統夫妻店？

中評社北京3月9日電／在朝陽區管莊路上，一家全時便利店近日重新開門迎客，店員對每一位進店顧客說著“歡迎光臨”，換了新主人的全時便利店正在嘗試“重生”。作為城市生活離不開的商業業態，“小而美”的便利店近年來成為一大“風口”，各大品牌連鎖店忙著跑馬圈地。但一個不容忽視的現實是，眾多深入社區的傳統夫妻店，目前依然是難以撼動的商業存在。



跑馬圈地被敲警鐘



“去年年底來購物，半個店都是空的。”家住管莊的陳女士經常帶女兒到附近的藝術培訓班上課，藝術培訓班樓下就有一家全時便利店，她發現，這家店地理位置極佳，但卻經常缺貨。



近日，大門上“裝修整頓 暫停營業”的通知被取下，這家全時便利店重新打開了大門。記者注意到，店里依舊有三分之一的貨架空空蕩蕩，但已經開始供應熱餐。工作人員介紹，店里的商品都是公司統一供貨，這幾天正在補貨。



雖然門店還是原來的門店，但已經換了主人。去年下半年開始，受其股東資金鏈問題影響，全時便利店陷入窘境，最終，其在北京、天津、成都的連鎖門店全部打包出售給了山海藍圖，華東、重慶兩地的全時便利店則由外資便利店品牌羅森接手。



起步於2011年的全時便利店曾首創內資便利店的重資產運營模式。2016年，全時便利店超過好鄰居，成為北京市場門店數量最多的便利店品牌。到去年7月，全時已經拓展至北京、天津、南京等10個城市，門店數近800家，其中近一半都在北京。但快速開店並沒有換來穩定的發展，重資產模式也成了累贅。全時的教訓，也對便利店跑馬圈地式的擴張敲響了警鐘。



