李稻葵：把握戰略機遇　解決中國經濟成長煩惱

清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長 李稻葵（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月9日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議定於2019年3月9日下午3點在人民大會堂舉行第二次全體會議。清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵以“把握戰略機遇，解決成長煩惱，開創中國經濟發展更加美好的未來”為題進行發言，指出我國經濟今天的挑戰本質上是成長的煩惱，信心不可動搖，並提出三大應對方式，建議抓住戰略機遇，更加堅定地推進改革開放。



發言全文如下：



過去一年，我周圍的一些朋友顯得很憂慮，他們經常問：你是研究經濟的，你看中國經濟還行嗎？咱們扛得住嗎？他們的憂慮似乎不無道理。國外，一些國家“變臉了”，來勢汹汹，咄咄逼人；國內，經濟面臨下行壓力，部分行業似乎遇到了發展瓶頸，出現了多年未見的負增長。



習近平總書記反覆強調，謀事應先謀大局、看長遠，必須保持定力。我首先想說的是，正如中共中央所判斷的，我國仍處於重要戰略機遇期，今天的挑戰本質上是成長的煩惱，信心不可動搖。



十幾年前，中國經濟站上了全球化的賽場。那時，賽場的明星們歡迎我們，因為我們讓比賽更精彩。這些年，我們長得太快了，今日的明星產生了新老交替的焦慮。這就是中央所判斷的世界“百年未有之大變局”，也是美國學者所說的“後美國時代”。於是，賽場上推拽拉扯、語言挑釁，我們遭到前所未有的對抗。我們必須清醒地認識到，全球經濟這個大聯賽不會因為這類爭吵而中斷，和平與發展仍然是主流，世界經濟已經彼此交融、相互制約。就像國際上有分析人士指出的，我們在芯片方面確實受制於人，但我國是全球最大的維生素、抗生素原料出口國，一旦減少出口，某些發達國家的醫療系統就運轉不靈。再有，我們是成長中的大個子，許多國家都希望成為我們的隊友，我們必須有定力、有信心。



成長的煩惱也來自於我們自己個頭長得太快，難免不協調、不平衡。一些領域投資過多、產能過剩，一些地區生態破壞、亟須修復，一些核心技術還沒掌握。但是必須看到，這些問題完全可以在成長中得以解決。我們的國民儲蓄率在世界名列前茅，這是經濟增長、避免金融危機、消化呆壞賬、產業重組的保障，也是投資綠色技術修復生態的基礎；中國經濟具有旺盛的學習和創新能力，每年300多萬的工程類高校畢業生，比美國、歐洲、日本的總和還多，這是探月工程、港珠澳大橋等等自主創新的底氣；最重要的是，我們有近14億為了生活更加美好而努力拼搏的中國人，這保證了中國經濟絕不會就此停止前進！

