日防衛相稱美軍機可在“出雲”號上加油及維護

中評社香港3月9日電／圍繞實際上將改裝為航母的日本海上自衛隊護衛艦“出雲”號的運用方式，防衛相岩屋毅8日在眾院安全保障委員會會議上表示，認為在艦上為美軍戰鬥機加油及維護不存在法律上的問題。他明確表示，“對於滿足安全保障相關法的必要條件、符合國家利益在艦上降落的美國軍機，進行加油和維修是可能的”。



共同社消息，岩屋對共產黨議員宮本徹的提問進行答辯。當被問到美國軍機是否有可能參與空襲時，岩屋稱“不排除”這一可能。宮本批評稱“這樣一來，‘出雲’號無疑就是《憲法》規定不可擁有的攻擊型航母”。在野黨或將主張其違憲、加強追究。



有關改裝後的“出雲”號，岩屋說明稱“能力上將使美軍擁有的F-35B戰機起降成為可能”。有關F-35B的加油和維護，岩屋稱“一般來說，法律上是可能的。至於會主動進行何種支援，是根據事態、在國會的參與下作出決定的事項”。F-35B是有著卓越隱形性能的最尖端戰機。可短距起飛及垂直降落，可用於航母。



與“出雲”號的運用相關聯，宮本主張在中國推進軍事基地化的南海舉行訓練不妥當。岩屋反駁稱“我認為並非只要是在南海，任何訓練都不妥當”。



有關是否實施美軍F-35B的艦上起降訓練，岩屋強調：“包括在外交上何種舉措才妥當在內，將進行綜合判斷。並不是說（F-35B）絕對不能上日本的護衛艦上。”