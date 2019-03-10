陳軍：希望台灣少數民族能分享祖國發展紅利

全國人大代表、台盟北京市委主委陳軍回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）全國人大代表、台盟北京市委主委陳軍昨天在全國人大台灣省代表團開放日回答記者提問，她表示，台灣少數民族和大陸的交流一直都沒有中斷過。大陸應該積極宣傳民族政策，把大陸對少數民族的幫扶措施和具體的扶植措施延伸到台灣的少數民族鎮，還有山里的少數民族中去，幫助他們做更多的事情，包括產業輔導、技術培訓、產品銷售等方面，也讓台灣島內的少數民族能夠分享到祖國大陸改革開放的成果福利。



陳軍是56個民族之一的高山族同胞，台灣台東人。有記者問陳軍，在目前的兩岸形勢下，如何促進或者增加台灣原住民和大陸的交流。



陳軍說，台灣少數民族和大陸的交流一直都沒有中斷過，一直在進行著。比如有各種的參訪團、交流團，相互受邀參加各自節日的活動、運動會等，都是很豐富的。2008年北京奧運會的開幕式上，高山族就曾經在鳥巢展示了原住民的風采。



陳軍還和記者們分享了一個小故事：



28年前，廣西南寧舉辦第三屆全國少數民族運動會時，陳軍作為大陸的少數民族的觀摩團成員赴南寧觀摩。當時台灣派出了代表團參加比賽，但女子龍舟隊的一位隊員因為身體不適沒辦法上場，但是這支隊伍沒有替補隊員，如果這個隊員不能上場，台灣隊就不能參加比賽了。當時台灣龍舟隊領隊的教練就對陳軍說，你既然是我們的台灣原住民，那麼就由你來上。



陳軍沒有接觸過龍舟，就在岸上用十分鐘學會了如何去劃龍舟。後來台灣代表隊順利參賽，並且獲得了全國少數民族運動會龍舟比賽的第七名。到現在陳軍還珍藏著那塊全國運動會第七名的獎牌。



陳軍說，大陸一直是非常重視與台灣少數民族交流的。她建議，大陸一方面要能夠做更多更細的工作，並落實到島內少數民族的身上。大陸應該積極宣傳，台灣少數民族也要了解大陸有很多民族政策是非常優惠的，把大陸對少數民族的幫扶措施和具體的扶植措施延伸到我們台灣的少數民族鎮，還有山里的少數民族中去，幫助他們做更多的事情，包括產業輔導、技術培訓、產品銷售等方面，也讓台灣島內的少數民族能夠分享到祖國大陸改革開放的成果福利。

