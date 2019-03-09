韓國瑜怒喊：鬼混的政治人物、政黨都要下台

韓國瑜9日在台南為黨籍“立委”候選人謝龍介站台演說表示，這一次台南頭腦要清醒。（中評社 趙家麟攝） 中評社台北3月9日電（記者 趙家麟）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜9日在台南為黨籍“立委”候選人謝龍介站台演說表示“這一次台南頭腦要清醒，所有鬼混的政治人物都要下台、鬼混的政黨都要下台。”



“韓流”大發威，逾兩萬人潮都等著看韓、謝合體造勢的場面。韓國瑜在下午5時許才進入造勢會場，但人山人海的場面熱情不減，韓國瑜在推擠中上台，民眾在台下則是高呼“選“總統”。



韓國瑜笑稱“謝龍介不是要選“總統” ，是要選“立委”。”謝龍介說“喊選總統，眼睛不要看著我，要不然我會胡亂想！”兩人一搭一唱，逗笑全場。最後韓國瑜還給謝龍介一個大擁抱！



韓國瑜在3分鐘的演說中表示，“這一次台南頭腦要清醒，所有鬼混的政治人物都要下台、鬼混的政黨都要下台。”



韓國瑜現場高度推崇謝龍介，“別人還是用牙籤戳謝的屁股，說一些有的沒的，什麼‘政治訂單’有的沒有，完全錯誤！”他呼籲台南鄉親這一次用選票全力支持謝，代表鄉親已完全清醒，“我們不要過去說些有的沒有、高來高去的那一套，要人民過好生活。”



台南第二選區長期是民進黨的大票倉。韓國瑜強調，這次要選票集中支持謝，讓外面的人了解，台南人變了，“不是有一個政黨在這裡可以是萬年的政黨。”謝若能勝選，代表台灣民主政治完全改變，只有踏實、為鄉親打拚、為台灣前途力的政治人物才會獲得選票，翻轉台灣。



韓國瑜在演說中感性訴求，說明七前新加坡之行有感。他指出，新加坡國民所得每人6萬美金，台灣2.5萬，台灣要怎麼比！他感慨很多，我們再不認真努力打拚，下一代會過得非常辛苦。