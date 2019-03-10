梁志強答中評：惠台措施吸引更多台青來福建

全國人大代表、福建省台聯副會長梁志強回答中評社記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）全國人大台灣省代表團昨天舉行開放日，會後全體代表接受記者採訪。全國人大代表、福建省台聯副會長梁志強在回答中評社提問時表示，福建跟台灣的關係最密切，特別是在“惠台31條”和福建省“惠台66條”出台之後，很多台灣青年來到福建。2018年，有1.9萬個台灣青年來福建就業、創業。加強閩台青年交流，福建台聯從開展交流和提供平台兩方面著力。



梁志強對中評社說，福建跟台灣的關係最密切，離得又近，有血緣上的關係，還有文明上的關係、語言上的關係，這些優勢讓很多台灣青年來福建，特別是在“惠台31條”和福建省“惠台66條”出台之後。



“福建省的每個市也都出台了很多惠台政策。2018年，有1.9萬個台灣青年來福建就業、創業。”梁志強說，比如廈門航空，是福建的一個優良企業，待遇很好， 在2017、2018年連續兩年到台灣去招聘台籍的空乘人員，來報名應聘的有六千多人。福建的氣候、生活、文化跟台灣相差不大，這些台籍的空乘人員到了廈門以後很快就適應了，也願意留下來。他們覺得廈門航空的待遇不錯，廈門航空的領導同志也都很關心他們。廈門航空也覺得招募的這批台灣的空乘文化素養很高，服務意識很好，說起話來很輕柔，聽著很舒服。



梁志強介紹，福建還成立了73個就業創業實踐基地，這些基地有很好的物質條件，吸引了很多的台灣青年就業、創業。“台灣青年來福建就業，主要還是在製造業。製造業需要的人才比較多，所以超過80%台灣青年是在製造業。創業主要是在服務業、貿易批發業、互聯網、電子商務。”



梁志強還在開放日現場分享了在福建成功創業的台灣青年的經驗，供將來願意到福建創業的台灣青年借鑒學習：



第一，先就業，再創業。“台灣青年來到福建，通過就業可以積累經驗，也了解當地以及行業的情況。”



第二，來當地創業的，一定要了解當地的風俗習慣，還要尊重當地的習慣，融入當地。



第三，在當地找到合適的合作夥伴。

