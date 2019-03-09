美聯儲主席表示近期將公佈結束縮表細節

中評社北京3月9日電／美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾8日表示，當前經濟前景不需要美聯儲立即進行政策調整，美聯儲將於近期公佈結束縮減資產負債表計劃細節。



新華社報道，鮑威爾當天在加利福尼亞州出席會議併發表演講時表示，以當前經濟前景來看，美聯儲無需立即予以政策回應，特別是通脹壓力不存在，美聯儲就此採取了“耐心”和“等等看”的方式來考量政策立場調整。他還表示，美聯儲未來的政策調整，將取決於經濟數據所揭示的前景和風險。



鮑威爾表示，美聯儲正在討論今年晚些時候結束縮減資產負債表計劃，美聯儲將確保透明性和可預測性，從而使不必要的市場波動和政策風險降到最低。他還表示，美聯儲預期將在近期公佈更多相關細節。



美聯儲認為，當經濟情況需要更為寬鬆的貨幣政策、而聯邦基金利率的單一工具無法滿足這一寬鬆條件時，美聯儲會對資產負債表縮減計劃細節作出調整，改變資產負債表的規模和結構。美聯儲自2017年10月開始啟動漸進式縮表計劃，美聯儲資產規模已從4.5萬億美元降至目前約4萬億美元的水平。



鮑威爾還表示，目前用於衡量美國勞動力市場健康程度和發展動力的大多數指標是有利的，剔除了價格波動較大的食品和能源後所得出的核心通貨膨脹率也非常接近美聯儲2%左右的通脹目標。



就業市場和物價變化是美聯儲調整貨幣政策時看重的兩個關鍵經濟要素，美聯儲將於3月19日至20日召開下一次貨幣政策例會。