中評關注：拚經濟PK拚政治　韓流改變台灣

韓國瑜強力為謝龍介助選。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月10日電（記者 趙家麟）“韓流”再度震撼綠營台南大票倉！“選“總統”呼聲此起彼落，但韓國瑜把焦點放在拚“立委”的謝龍介身上。逾2萬人的造勢場面聲勢與氣氛，已經是大選的格局。



為了搶“韓流”商機，位於台南佳里公園週邊，一早開始就已經是攤販林立。主辦單位規劃的選區14個行政區的農漁產品，每一攤都大熱賣。造勢大會場擠滿了人潮，挺韓、挺謝的旗幟飛揚，韓國瑜去年參選高雄市時，“三山造勢”熱情，9日下午重現在台南。



韓國瑜是經過一個多小時的車隊遊行才抵達現場。他刻意忽略滿場“選“總統”的聲音，把重點放在輔選謝龍介的任務上。



韓國瑜在綠營的大票倉，特別強調沒有萬年政黨，“鬼混的政治人物都要下台”、“鬼混的政黨都要下台”；在庶民經濟的訴求方面，舉新加坡人均國民所得6萬美金、台灣2.5萬，“政治訂單，完全錯誤”。



韓國瑜的演說，把為下一代的生活打拚，當成選舉的核心，與民進黨對手陣營今天在台南一再凸顯所謂的民主、主權、台灣前途，形成強烈對比。



“韓流”9日掀起的聲勢，現場民眾形容是佳里區前所未有的人潮，人山人海的選舉造勢場面在台南，只曾在陳水扁2000年大選時看過，但也已經是快20年前的事了。