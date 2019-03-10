減稅降費有利於降低企業信用風險

中評社北京3月9日電／中證網發表中證網聯合評級研究部、馬順福、夏妍妍和劉艶文章稱，對此早有期待，但3月5日政府工作報告公布的減稅降費方案，仍然超出預期——通過大規模減稅降費，2019年全年減輕企業稅費負擔近2萬億元。這一數字較2018年的計劃數（1.1萬億元）和實際數（1.3萬億元）均大幅提升，約相當於2018年我國稅收收入（15.6萬億元）的13%，是我國歷年來最大規模的減稅降費。出台更大規模的減稅降費政策，尤其是降低製造業企業負擔，以激發市場主體的信心和活力，十分必要而且迫切。



製造業作為實體經濟的核心和國民經濟的主要組成，是本次減稅降費的主要受益者。此次減稅降費仍然堅持普惠性減稅與結構性減稅並舉，重點降低製造業和小微企業稅收負擔。政府工作報告明確提出深化增值稅改革，將製造業等行業現行16%的稅率降至13%；將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%，確保主要行業稅負明顯降低；同時通過採取對生產、生活性服務業增加稅收抵扣等配套措施，確保6%檔的行業稅負只減不增。同時，下調城鎮職工基本養老保險單位繳費比例，各地可降至16%（目前多數地區在16%以上，部分達20%），以降低企業社保繳費負擔。此外，還提出通過深化電力市場化改革和收費公路制度改革、治理中介服務收費等措施清理規範各類涉企收費，推動降低用電、用網和物流等成本，減輕企業負擔。總體來看，製造業減稅降費力度最大。



增值稅主要是對物品生產流通過程中的增值部分進行徵稅，過高的稅率會降低企業的盈利水平，不利於企業進行固定資產投資和擴大再生產。事實上，減稅降費是近年來我國重要的財政政策手段，以增值稅改革為主線的主要原因可能是增值稅覆蓋面較廣、稅率較高，是我國第一大稅種。此次降低製造業增值稅稅率3個百分點，可明顯降低製造業企業流轉環節稅負，提高企業利潤和利潤率，提高企業資本積累能力，提高企業的國際競爭力，促進企業擴大生產規模和加大研發投入，同時改善企業的流動性，緩解去年以來部分製造業企業尤其是民營製造業企業的信用風險。



從行業來看，增值稅稅率下調後，計算機、通訊設備、電氣設備等高端製造業企業，以及產品銷售議價能力較強的其它製造業企業，由於其應稅額較大，將更加受益。此外，降低城鎮職工基本養老保險單位繳費比例，可以普遍降低企業的繳費負擔，勞動密集型的製造業企業受益將最為顯著。文章稱，這一系列政策的實施，無疑將對提振企業信心和經營活力產生積極影響，也將對穩增長發揮積極作用。