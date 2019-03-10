李彥宏答中評：百度吸引優秀人才無上限

全國政協委員、百度CEO李彥宏（中評社 林艷攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）昨天下午在全國政協十三屆二次會議第二次全體會議開始前，全國政協委員、百度CEO李彥宏在大會堂東大廳休息喝茶，正巧被中評社記者一眼認出。期間，李彥宏就粵港澳大灣區的發展前景以及科技人才的吸引等問題回答了中評社記者提問。談到百度的人才引進政策，李彥宏表示，無論是人數還是工資上都沒有上限。



李彥宏表示，他非常看好粵港澳大灣區的前景，百度在深圳也有相當大的團隊。同時，他也非常看好深圳作為科技創新中心的前景，他說，深圳這麼多年不斷有非常成功企業走出來，已經證明它是非常有創新和活力的城市，很多年輕人也都特別願意到那兒去。目前不論是美國矽穀還是粵港澳大灣區、北京，大家都在爭嘴頂尖的科技人才。只要這些科技人才願意到這些地方去，發展機會還是非常多的。



李彥宏也介紹了百度吸引人才的政策，他說，對於優秀的技術人員，不論是人數還是工資上都沒有上限。其次，百度也很關注員工及其家人，尤其是他們的父母年齡大了以後，大多數商業保險買不了，所以我們去年開始就推出了一個“輕鬆計劃”，給員工父母買商業醫療保險，任何醫療方面的需求都可以報銷。



李彥宏也談到了無人駕駛技術，關於會否選擇台灣人才加入，以及是否會到台灣去推行。李彥宏表示在吸引人才方面沒有任何限制，推行就要看當地的政策是否允許。目前百度在大陸有五十張左右自動駕駛的測試牌照，按照規定得有測試牌照才能上路進行測試，所以也需要看當地是否有相應的法律法規支持。至於是否會選擇台灣製造商共同開發，李彥宏表示百度自動駕駛是通過阿波羅這個開放平台來提供的，代碼也完全公開。現在已經有130多家合作夥伴正式加入阿波羅，包括OEM車廠、一汽供應商，還包括運營商、芯片等，整個上下游產業鏈各個環節的產商都有加入。



談到中美科技競爭，李彥宏表示是好事，不競爭兩邊發展都會更慢。中美目前確實存在一些技術上的競爭，要是在過去可能不能說這種話，因為所有技術都依賴美國。現在中國發展起來了，也有了非常多有競爭力的科技公司。雖然有競爭，但也存在很多合作的機會，中美之間還是相互依賴的，中國很多產業離不開美國很多非常先進的技術，但美國也離不開中國高效的生產製造環節，以及大數據能夠產生很多對於人工智能訓練、技術提升、算法改進等方面都很值得國外包括美國借鑒。



（中評社報道組：林艷、徐夢溪、張爽、張心怡）