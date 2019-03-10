提升政策靈活性 應對經濟增長不確定性

中評社北京3月10日電／政府工作報告指出，今年經濟社會發展的主要預期目標是，國內生產總值增長6%到6.5%。



文章認為，今年增長目標的設置，從增加政策彈性和空間的角度有其必要性：如果維持過去兩年6.5%的增長目標，需要進一步加大國內政策刺激力度，但這顯然會導致政府和企業乃至家庭部門債務水平重新反彈，與現行政策立場相悖；而如果把增長目標下調至6.0%，則會給地方和企業傳遞宏觀政策偏緊的信號，導致在投資層面更加謹慎，從而減弱貨幣財政政策效應。因此，6.0%-6.5%的區間設置靈活性：6.5%是體現“穩增長”需要，而6.0%是為“調結構”預留空間。



今年通脹目標依然維持在3%，去年下半年政策調整在邊際上改善並持續放鬆國內的貨幣信貸條件，雖然年內貨幣政策可能依然維持中性偏寬鬆的立場，但考慮到貨幣政策傳導機制有效性依然有待提高，以及過剩產能問題依然存在，因此文章認為貨幣本身不會成為推升通脹的主要因素。



文章指出，作為實現經濟增長目標和宏觀調控的重要手段，政府工作報告中貨幣和財政政策相關內容受到極大關注。去年以來反覆被強調的財政政策要更積極的政策取向在本次政府工作報告中得到了充分體現，在“加力提效”的基調下，明顯提升財政赤字率，來加大專項債發行和降稅減費規模。



除了在短期內提升穩增長政策力度之外，貨幣政策在強調“鬆緊適度”的同時，政府工作報告指出不搞“大水漫灌”，明確指出M2和社融增速要與名義GDP增速匹配。

