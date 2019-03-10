中評側記：中美經貿磋商背後的故事

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文回應記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月10日電（中評報道組）“劉鶴副總理和萊特希澤都是從外面買來的盒飯，劉副總理吃的是牛肉漢堡，萊特希澤吃的是茄子、雞丁。在整個磋商過程中，有咖啡、有茶，但是他們兩位沒有喝咖啡、沒有喝茶，喝的都是白開水，這就是要找共同點。”



十三屆全國人大二次會議新聞中心昨日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請商務部部長鐘山、副部長兼國際貿易談判副代表王受文、副部長錢克明就“促進形成強大國內市場 推動全方位對外開放”相關問題回答中外記者提問。



有記者問到中美經貿磋商相關進展及前景，王受文回應：“我感覺是有希望的！”不僅如此，王受文還在記者會上首次披露了中美雙方在磋商過程中一些不為人知的細節。



王受文說，今年春節假期結束後的第一天，中美雙方就在北京進行磋商。北京磋商之後不到三天，中國代表團又去華盛頓進行磋商。在華盛頓磋商的時候，有一天華盛頓下大雪，美國政府“關門”，但是雙方團隊還在繼續溝通磋商。原來計劃的高級別磋商只談兩天，後來加到了四天。磋商過程中，大家中午吃盒飯。劉鶴副總理和萊特希澤都是從外面買來的盒飯，劉副總理吃的是牛肉漢堡，萊特希澤吃的是茄子、雞丁。在整個磋商過程中，有咖啡、有茶，但是他們兩位沒有喝咖啡、沒有喝茶，喝的都是白開水，這就是要找共同點。



王受文表示，大家都看到，相互加征關稅對任何方面都沒有好處。從美國最近兩天公布的統計數字可以看到，美國對全球的出口增長了7%以上，但是對中國的出口卻下降了7%。今年1、2月份的統計數字也表明，中國同美國的進出口貿易下降了19.9%。所以，相互加征關稅可以說對工人不利、農民不利、出口企業不利、製造企業不利，它損害了投資者的信心，減緩了企業做出投資決策。“可以說，相互加征關稅，損害了美國的利益，損害了中國的利益，損害了世界的利益。”



去年12月1日，中美兩國元首在阿根廷達成一個重要共識，即雙方要加緊磋商，達成一個協議，方向就是共同取消相互加征的額外關稅，而且停止增加新的關稅。對此王受文談到，對於兩國元首達成的這個重要共識，兩國經貿團隊正在全力落實。去年12月1日到今天，在三個多月時間內，雙方經貿團隊已經舉行了三輪高級別磋商，這些磋商可以說在一些重要問題上都取得了實質性進展。現在，雙方經貿團隊正在繼續全力進行溝通、磋商，就是要按照兩國元首確定的磋商原則和方向，達成一個協議，取消所有相互加征的關稅，使中美雙邊貿易能夠回到正常的軌道上來。



（中評報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽）