時力3席“立委”選區列艱困　綠留合作空間

中評社台北3月9日電／民進黨中執會13日將決定“立委”艱困徵召與初選選區總數，目前正補選的3席“立委”暫不計入，推估有20個艱困區，包括時代力量3席“立委”，將交提名策略小組決定採徵召或與他黨合作。



中央社報道，時力表態將廣提“立委”人選，民進黨主席卓榮泰日前表示，民進黨願意和其他政黨合作，但還是會有人無法整合，未來各選區出現三足鼎立或者同時有4、5個候選人競逐的情況，會變成常態。



民進黨6日已敲定“立委”初選時程，3月25日至3月29日進行初選領表登記；初選協調截止日是4月17日，當天下午“立委”初選民調分組抽籤；4月22日至5月17日執行“立委”初選民調，必要時得延展一週；中執會5月22日公告“立委”初選提名名單。



民進黨13日將召開中執會，決定“立委”艱困徵召選區總數。



根據民進黨公職候選人提名條例，艱困選區是指最近一次同類型公職人員選舉得票率未超過42.5%的選區，提名將採徵召方式，其餘都屬於初選選區。



由於新北市第3選區、台南市第2選區及彰化縣第1選區正在補選，中執會13日將授權中常會依補選結果，決定是否為艱困選區或初選選區，如果是初選選區則依規辦理初選。



根據黨提名條例以及最近一次公職候選人得票率推估，目前73席區域“立委”選區，扣除正在進行補選的3席，初選選區有50個，艱困選區有20個。



“立委”初選選區，如果有多人競爭就採協調，協調不成再進行初選。至於艱困選區則採取徵召制，要花較多時間協調徵詢或與其他勢力討論合作可能。

