一“減”一“加”看就業

政府工作報告細節釋放出國家將強化穩就業政策的信號 中評社北京3月10日電／經濟日報發表該報記者韓秉志文章指出，增加就業崗位是民生保障之本。政府工作報告提出，穩增長首要是為保就業。這體現了保就業是經濟增長下限的思維，也讓我們對2019年實現就業穩、收入增的目標充滿底氣和信心。



從數據上看，政府工作報告提出，今年主要預期目標是城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮登記失業率4.5%以內。雖然就業核心指標與去年相比沒有太大變化，但就業這個最大的民生已被擺在了前所未有的重要位置。在政府工作報告的主要預期目標排序上，就業排在GDP增長之後，列第二位。同時，政府工作報告還首次將就業優先政策置於宏觀政策層面，與財政政策、貨幣政策並列。這些細節釋放出國家將強化穩就業政策的信號。



文章稱，儘管當前中國就業壓力不減、結構性矛盾凸顯，且新的不確定不穩定因素還在增加。但是，在全國兩會的小組討論中，許多代表委員都表達了對保持就業平穩的信心。信心何在？主要在於一“減”一“加”。



“減”是指切實為企業減負。企業穩，就業才穩。對企業而言，今年要實現全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元；城鎮職工基本養老保險單位繳費比例可降至16%；中小企業寬帶平均資費再降低15%……一系列“減法”舉措，能夠讓企業卸下包袱，輕裝前行，從而使企業有能力創造更多的勞動崗位。



“加”是指提升勞動力技能。實現經濟結構轉型升級，需要先實現勞動者的轉型。對個人而言，無論是高職院校擴招100萬人，還是從失業保險基金結餘中拿出1000億元，用於1500萬人次以上的職工技能提升和轉崗轉業培訓，這一系列“加法”舉措都是在緩解就業壓力，解決高技能人才短缺問題。越是在經濟轉型提速的時候，越要重視對人力資源培養的投入。未來，推動傳統產業轉型升級，加快勞動力實現提質轉崗就業，將成為各級政府面臨的大課題。



文章最後指出，把就業置於“優先級”，可以說是對“就業問題怎麼強調都不過分”的生動詮釋。當下，穩就業不是某個部門的事，而是要凝聚全社會的力量和共識。就業“優先級”的實現，還需要各地各級政府部門不折不扣地落實已有的穩就業政策，並根據各自就業形態的變化改革和調整。隨著就業擴容與就業提質同步開展，廣大勞動者將擁有更多就業機會和獲得感。

