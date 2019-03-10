外商投資法為何重要？兩場記者會這樣回應

全國人大常委會法制工作委員會副主任劉俊臣回應記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月10日電（中評報道組）昨日上午，十三屆全國人大二次會議舉行兩場記者會，全國人大相關負責人就“人大立法工作”答記者問，商務部就“促進形成強大國內市場 推動全方位對外開放”答記者問。兩場記者會上，外商投資法草案成為媒體關注焦點。



全國人大常委會法制工作委員會副主任劉俊臣表示，制定外商投資法是我國進一步擴大開放的必然要求，是落實黨中央的決策部署，構建新型的外資管理體制，統一內外資法律必然要求。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文則指出，制定出台外商投資法對改善投資環境有著重大意義和積極作用。



“在改革開放40年後的第一個春天，全國人民代表大會審議外商投資法草案，表明中國將改革開放進行到底的決心和意志意義重大、影響深遠。”劉俊臣說，法治是最好的營商環境，改革開放初期，我們制定了“外資三法”，對引進外資發揮了重要的保障、規範的作用，幾十年過去了，當時的“外資三法”已經不能完全適應形勢的發展變化，為了適應新時代構建開放型經濟體制的需要，非常有必要，制定一部統一的新的外商投資領域的基礎性法律。所以，制定外商投資法應該說是進一步擴大開放的必然要求，是落實黨中央的決策部署，構建新型的外資管理體制，統一內外資法律必然要求，這是一個大的立法背景。



劉俊臣從三個方面闡釋制定外商投資法的重要性。一是從這部法律的定位來看，外商投資法是外商投資領域的基礎性法律，是起統領作用的，起龍頭作用的，這部法律重點是確立我國外商投資新的法律制度的基本框架、基本規則、基本規範，建立起我國新的外商投資管理制度的四梁八柱，這是它的意義所在。二是從主要內容來看或者從核心條款來看，現在的外商投資法草案對關鍵的內容，就是在國民待遇的問題上規定了外商投資准入前國民待遇加負面清單這個新型的管理制度，通常國際領域說的國民待遇一般都是准入以後享受國民待遇，現在的外商投資法草案規定叫准入前國民待遇，就是在外資准入階段，除了負面清單規定的領域之外，在其他領域給外商投資者以國民待遇。三是從立法宗旨來看，外商投資法草案突出的是促進、是保護。所以這一部法律是一部外商投資的促進法、保護法，突出了積極擴大對外開放，促進外商投資的主基調，這是它的特點。