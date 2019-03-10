陳亨利答中評：期待吃到更多高雄水果！

港區人大代表陳亨利 中評社北京3月10日電（中評報道組）港區全國人大代表陳亨利在京參加兩會期間接受中評社採訪時表示，韓國瑜訪港可以增加香港與高雄之間的往來，希望香港與台灣之間能多一些交流，以帶動台灣南部的發展。



“我認為韓國瑜來香港是件好事！以後我們可以吃到更多好的高雄水果！”陳亨利說，台灣有很多行業做得很好，比如漁業、農業、紡織業。此外，台灣傳統產業的轉型升級也做得很好，所以希望未來香港和台灣之間多一些交流，把台灣的南部也可以帶動起來。



陳亨利在今年兩會上也提出了與台灣問題相關的建議。陳亨利認為，應該以台灣民眾的角度出發，解說“一國兩制”的好處，尤其舉出香港經濟的成就作為例子。回歸祖國21年間，香港保持國際金融中心的地位，經濟整體持續向好，單單以人均GDP為例，香港去年人均GDP是46200美元，而台灣只有25534美元。台灣經濟雖有增長，但就業市場薪資增幅偏低，經濟發展長期滯後。



陳亨利提出，香港未來會結合粵港澳大灣區規劃，向國際創新科技中心發展，這些都是“一國兩制”下，帶給香港的重大機遇，亦證明“一國兩制”在香港成功實踐，香港的優勢與背靠國家密不可分。 除了“一國兩制”的經驗外，在兩岸交流上，香港可以持續發揮“推動者”的角色，粵港澳大灣區規劃綱要提到“支持中山深度挖掘和弘揚孫中山文化資源”，香港與孫中山亦有深厚淵源，孫中山文化資源同樣豐富，可多作宣傳推廣，聯繫兩岸四地民眾情感。另外，中央可利用香港作為交流平台，兩岸四地的學者就“兩制”方案提出建議，以及研究在金門馬祖等地區先行先試的互通方案。



陳亨利還建議，保持對台灣產業更包容的態度，選定兩岸優勢互補的產業，研究更多扶助政策，加強經濟融合的深度。鼓勵更多台灣青年到內地追夢、築夢、圓夢，有效提升台灣民眾幸福感、獲得感，有助得民意、贏民心。



（中評報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽）