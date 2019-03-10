台灣學者齊聚台中　研討兩岸和統互利框架

兩岸和平之互利框架構想研討會9日在中興大學校園舉行。（照片：中興大學當代中國研究中心提供） 中評社台中3月10日電／“兩岸和平之互利框架構想研討會”9日在中興大學校園舉行，中國國民黨前“國家發展研究院”院長、“三民主義統一中國大同盟”秘書長林忠山致詞表示，兩岸“必合論”的確立，是奠基於中國歷史價值的責任，以及兩岸多數人民堅毅的意志，這兩股意志催促著兩岸領導人與政治菁英，必然有一方或雙方要來執行此神聖使命，因此兩岸“必合論”是不存在著懷疑與怠慢的空間。



“兩岸和平之互利框架構想研討會”由中華民族團結協會、“三民主義統一中國大同盟”、長江國際商會、中興大學當代中國研究中心聯合主辦，邀請台灣近20位政治學、經濟學、公共行政、兩岸關係等學者專家齊聚一堂，探討兩岸和平之互利框架構想，與實際實踐會遭遇的種種挑戰。



國民黨前“國發院”院長林忠山代表主辦方致詞表示，兩岸雖分治，但在開放探親後，兩岸的發展互動明確呈現出互補共利的格局。從理性來思考，基本上就是兩岸必須和平統一的理論依據與經驗保證。



林忠山強調，本次研討會定調在兩岸和平統一的互利框架的構思上，是非常具前瞻性、積極性、智慧性、愛國性又務實性等五大特色。原則上，在必合論下，和平統一是絕對優於武力統一，故理性上如何發展或引導到“和平統一”，是我們刻不容緩也責無旁貸的任務。



研討會分成三階段舉行，第一階段從“經濟層面”探討，由中興大學行銷系教授李宗儒主持，與談人邀請中興大學行銷系副教授蕭仁傑、逢甲大學公共政策研究所副教授陳金發、台中科技大學國際貿易與經營系副教授郭永興、彰化師範大學公共事務與公民教育系助理教授、中興大學當代中國研究中心研究員劉鎮燈進行分享。



第二階段則由“政治層面”探討兩岸和平之互利框架構想，由東海大學政治系教授宋興洲主持，邀請東海大學政治系教授潘兆民、南華大學國際暨大陸事務系副教授孫國祥、彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆、台中科技大學通識教育中心助理教授張凱銘、中興大學國際政治研究所所長廖舜右等專家學者擔任與談人。



最後一個階段是從“社會層面”來探討，邀請中興大學法政學院長蔡東杰主持，由東海大學行政管理暨政策系系主任陳秋政、東海大學政治系助理教授黃信達、淡江大學未來學研究所助理教授劉泰延、中興大學當代中國研究中心研究員盧信吉、中興大學國際政治研究所教授楊三億進行與談。