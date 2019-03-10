陳雲英：預估會有更多台生赴大陸讀大學

全國人大台籍代表陳雲英（中評社 張爽攝） 中評社北京3月10日電（中評社報道組）昨天上午，全國人大代表、全國特殊教育學會副理事長陳雲英在台灣團開放日小組會後回答媒體記者的問題。陳雲英認為，今年將會有更多台灣高中畢業生到大陸攻讀本科學歷，同時她也認為兩岸教育合作前景非常廣闊。



近期大陸降低台生入學門檻，也有越來越多高校提供台生名額。陳雲英表示，這個政策不僅是針對台灣學生，而是港澳台學生都可以免試入學，但引起台灣同胞更高的關注度。她解釋了這個政策出台背後的原因，在台灣年輕人不論是本科、碩士還是博士學位畢業，都面臨就業難的問題，這個問題在國際上也存在。但正因為大陸快速發展，因此在不同領域就業的比較好。不少台胞認為，如果他在大陸獲得博士或碩士或本科學位後再在大陸就業，就需要兩三年的適應期。因此也產生了很多民意，希望能夠早點來大陸學習，比如有人提出高中畢業後就來，甚至現在還有一小部分人已經提出能否初中畢業就來。因為其在學生時代，就可以很好地學習大陸的有關政策、制度，建立人脈關係，這樣有利於未來就業。在兩岸交流過程中，這個民意被廣泛地采納，最後醞釀了兩三年，出台了這個利好的消息。我們預估今年會有更多台灣高中畢業生到大陸攻讀本科學歷。年輕人為謀求自己更加美好的就業前景，不斷進入大陸，這就是用腳投票的一群人。他們其實也沒有說什麼，就是來了。



昨天也是港澳台同胞首次可以參加中小學教師資格考試的日子，陳雲英認為，大陸出台這一惠台政策，其實是依據台灣同胞提出的願望實現的。至於兩岸教育體制有何互補借鑒之處，陳雲英認為，兩岸教育領域的合作前景非常廣闊，尤其是在幼兒教育、職業教育、高等教育。台灣教育有許多優勢，比如新學科領域、美學教育多元等。目前教育部正出台擴大本地高校發展，這兩個政策對推動台灣教育人才到大陸就業的前景是很好的。一是高中普及率，要從原來的九年義務教育，逐漸普及到高中教育。二是擴大地方高校的招生規模被提上議事日程，今年有1000萬人接受職業教育，中央撥款來幫助部隊軍人轉崗等再就業的培養教育。



（中評社報道組：林艷、張爽、徐夢溪、張心怡）